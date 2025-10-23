Grzegorz Okrasa nie żyje. Znany telewidzom aktor miał 74 lata

Zmarł Grzegorz Okrasa, znany z roli barmana Stefana w serialu "Złotopolscy", a także z udziału w produkcji Polsatu "Szpilki na Giewoncie". Aktor miał 74 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

"Wczoraj (19 października) zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w 'Złotopolskich' i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas" - poinformowała Barbara Okrasa na Facebooku.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 27 października o godz. 13 na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim (wejście od ul. Odrowąża) - przekazał portal filmpolski.pl.

Nie żyje Grzegorz Okrasa. Miał 74 lata

Grzegorz Okrasa zadebiutował w 1986 r. w serialu "Tulipan" w rolach zarówno aktora, jak i drugiego reżysera. W 1997 r. wystąpił w adaptacji "Sposobu na Alcybiadesa" w roli ojca jednego z głównych bohaterów - Jacka Słabińskiego "Słabego". 

 

Rok później, w 1998 r., Grzegorz Okraska wcielił się po raz pierwszy w rolę Stefana, barmana w pubie Kowalskiego, w popularnym serialu "Złotopolscy". Aktor występował w tej roli do niemalże ostatniego odcinka produkcji, która dobiegła końca w 2010 r. 

 

W 2012 roku Grzegorz Okrasa wystąpił w dwóch odcinkach serialu produkcji Polsatu "Szpilki na Giewoncie".

 

 

Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
