"Wczoraj (19 października) zmarł Grzegorz Okrasa, pamiętny barman Stefan w 'Złotopolskich' i drugi reżyser tego serialu. Smutny czas" - poinformowała Barbara Okrasa na Facebooku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 27 października o godz. 13 na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim (wejście od ul. Odrowąża) - przekazał portal filmpolski.pl.

Nie żyje Grzegorz Okrasa. Miał 74 lata

Grzegorz Okrasa zadebiutował w 1986 r. w serialu "Tulipan" w rolach zarówno aktora, jak i drugiego reżysera. W 1997 r. wystąpił w adaptacji "Sposobu na Alcybiadesa" w roli ojca jednego z głównych bohaterów - Jacka Słabińskiego "Słabego".

Rok później, w 1998 r., Grzegorz Okraska wcielił się po raz pierwszy w rolę Stefana, barmana w pubie Kowalskiego, w popularnym serialu "Złotopolscy". Aktor występował w tej roli do niemalże ostatniego odcinka produkcji, która dobiegła końca w 2010 r.

W 2012 roku Grzegorz Okrasa wystąpił w dwóch odcinkach serialu produkcji Polsatu "Szpilki na Giewoncie".

