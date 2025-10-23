Groźny wypadek w Wielkopolsce. Autobus z uczniami zderzył się z cysterną

- Około godziny 10:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Stara Łubianka (woj. wielkopolskie) - powiedział w Polsat News mł. kpt. Mateusz Kentzer z Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Jak przekazał strażak, doszło do zderzenia trzech pojazdów. - Autobus przewożący 49 osób, w tym 41 uczniów, wjechał w tył samochodu ciężarowego. Z kolei na tył autobusu najechało auto osobowe - wyjaśnił.

Stara Łubianka. Autobus zderzył się z cysterną. Na miejscu pracują policjanci

Strażak poinformował, że ciężarówka przewoziła 17 ton skroplonego gazu ziemnego. - Siła uderzenia nie była wielka. Ze wstępnych informacji wynika, że cysterna nie została uszkodzona. Na miejscu pracuje specjalistyczna jednostka, która bada czy nie ma zagrożenia związanego z wyciekiem - przekazał Kentzer.

ZOBACZ: Wypadek autobusu pod Puckiem. Sześć osób rannych

- Ratownicy udzielili pomocy sześciu uczniom. Na szczęście, obrażenia były lekkie i poszkodowani nie wymagają hospitalizacji - zaznaczył strażak. Przyczyny wydarzenia wyjaśniają policjanci. Dla dzieci zorganizowano zastępczy transport. Ruch na drodze został czasowo zablokowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni