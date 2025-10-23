Groźny wypadek w Wielkopolsce. Autobus z uczniami zderzył się z cysterną

Polska

Autobus z uczniami na pokładzie zderzył się z cysterną przewożącą skroplony gaz ziemny. - Na miejscu pracuje specjalistyczna jednostka, która bada, czy nie ma zagrożenia związanego z wyciekiem - przekazał Polsat News mł. kpt. Mateusz Kentzer z PSP w Pile. Sześciu pasażerom autobusu udzielono pomocy na miejscu, a przyczyny wypadku wyjaśnia policja.

Groźny wypadek w Wielkopolsce. Autobus z uczniami zderzył się z cysterną
Policja Piła
Stara Łubianka. Autobus zderzył się z cysterną
- Około godziny 10:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Stara Łubianka (woj. wielkopolskie) - powiedział w Polsat News mł. kpt. Mateusz Kentzer z Państwowej Straży Pożarnej w Pile. 

 

Jak przekazał strażak, doszło do zderzenia trzech pojazdów. - Autobus przewożący 49 osób, w tym 41 uczniów, wjechał w tył samochodu ciężarowego. Z kolei na tył autobusu najechało auto osobowe - wyjaśnił.

 

Stara Łubianka. Autobus zderzył się z cysterną. Na miejscu pracują policjanci

 

Strażak poinformował, że ciężarówka przewoziła 17 ton skroplonego gazu ziemnego. - Siła uderzenia nie była wielka. Ze wstępnych informacji wynika, że cysterna nie została uszkodzona. Na miejscu pracuje specjalistyczna jednostka, która bada czy nie ma zagrożenia związanego z wyciekiem - przekazał Kentzer.

 

ZOBACZ: Wypadek autobusu pod Puckiem. Sześć osób rannych

 

- Ratownicy udzielili pomocy sześciu uczniom. Na szczęście, obrażenia były lekkie i poszkodowani nie wymagają hospitalizacji - zaznaczył strażak. Przyczyny wydarzenia wyjaśniają policjanci. Dla dzieci zorganizowano zastępczy transport. Ruch na drodze został czasowo zablokowany. 

 

Michał Blus / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AUTOBUSCYSTERNADZIECIPOLICJAPOLSKAPSPSTARA ŁUBIANKASTRAŻ POŻARNAWYPADEK

