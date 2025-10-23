"Ciała obce" w słodyczach. Pilny komunikat GIS
Wafle maślane z nadzieniem karmelowym XXL Sondey, sprzedawane przez sieć Lidl, zostały wycofane ze sprzedaży. Klienci, którzy zakupili ten produkt, nie powinni go spożywać i mogą go zwrócić w sklepie bez konieczności okazania paragonu. W komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego czytamy o obecności "metalicznych ciał obcych" w tych łakociach.
GIS wydał w środę komunikat, w którym przestrzega przed spożyciem wafli maślanych z nadzieniem karmelowym XXL Sondey (opakowanie 560 g) z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A.
"Dystrybutor poinformował, że nie może wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie" - czytamy w oświadczeniu Inspektoratu.
Informacja o wycofaniu wafli ze sprzedaży ma znaleźć się także we wszystkich sklepach sieci oraz na jej stronie internetowej. Proces wycofania produktu z obrotu monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z Lidlem.
GIS ostrzega: Wafle z Lidla mogą zawierać "ciała obce"
Ostrzeżenie GIS dotyczy następującego produktu:
Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g
Nr artykułu/partii: I25233A
Data minimalnej trwałości: 4.12.2025
Dostawca: Biscuit International
Dystrybutor w Polsce: Lidl Sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne
Pilny komunikat GIS. Sieć i dostawca przepraszają
"Dostawca Biscuit International oraz firma Lidl przepraszają wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację i zapewniają, że grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo oferowanych artykułów" - czytamy w oświadczeniu sieci handlowej Lidl.
Zwrotu produktu można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Jak zaznacza sieć, wszystkie inne artykuły dostarczone przez Biscuit International i sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje wafli, nie są objęte wycofaniem.
