GIS wydał w środę komunikat, w którym przestrzega przed spożyciem wafli maślanych z nadzieniem karmelowym XXL Sondey (opakowanie 560 g) z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A.

"Dystrybutor poinformował, że nie może wykluczyć obecności metalicznych ciał obcych w produkcie" - czytamy w oświadczeniu Inspektoratu.

Informacja o wycofaniu wafli ze sprzedaży ma znaleźć się także we wszystkich sklepach sieci oraz na jej stronie internetowej. Proces wycofania produktu z obrotu monitorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z Lidlem.

GIS ostrzega: Wafle z Lidla mogą zawierać "ciała obce"

Ostrzeżenie GIS dotyczy następującego produktu:

Nazwa produktu: XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g

Nr artykułu/partii: I25233A

Data minimalnej trwałości: 4.12.2025

Dostawca: Biscuit International

Dystrybutor w Polsce: Lidl Sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne

Pilny komunikat GIS. Sieć i dostawca przepraszają

"Dostawca Biscuit International oraz firma Lidl przepraszają wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację i zapewniają, że grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo oferowanych artykułów" - czytamy w oświadczeniu sieci handlowej Lidl.

Zwrotu produktu można dokonać w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu. Jak zaznacza sieć, wszystkie inne artykuły dostarczone przez Biscuit International i sprzedawane przez Lidl, w tym pozostałe rodzaje wafli, nie są objęte wycofaniem.

