Do zdarzenia doszło na jednym z przejazdów kolejowych na terenie Katowic. Z nagrania udostępnionego przez policję wynika, że podczas wjeżdżania na torowisko z jednego z samochodów odpadło koło.

Kierowca i pasażer natychmiast wysiedli z auta i w panice próbowali zepchnąć unieruchomiony pojazd z miejsca zagrożenia. Nie udawało im się jednak tego zrobić.

Świadkiem całej sytuacji był będący po służbie policjant z katowickiego wydziału do walki z przestępczością pseudokibiców i narkotykową, który akurat znajdował się w pobliżu. Mundurowy nie wahał się ani chwili - natychmiast powiadomił służby ratunkowe i ruszył z pomocą.

Katowice. Koło odpadło na torach. Walczyli z czasem, uratował ich policjant

Wspólnie z kierującą i pasażerem udało mu się zepchnąć uszkodzony samochód z torów. Chwilę później przez przejazd przejechał pociąg, co dobitnie pokazało, jak tragiczne mogły być skutki tej sytuacji - komentuje w komunikacie śląska policja.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariusza i wspólnemu zaangażowaniu uczestników zdarzenia, nikt nie odniósł obrażeń.

"Policjant udowodnił, że służba to nie tylko obowiązek wynikający z noszenia munduru, ale przede wszystkim odpowiedzialność i postawa wobec drugiego człowieka. Bo policjantem jest się zawsze - nawet po służbie" - napisali mundurowi.

Podkreślono również, że na słupkach przy przejazdach kolejowych, na pomarańczowym tle, znajduje się numer skrzyżowania oraz numer alarmowy 112. Ta informacja może okazać się kluczowa w sytuacji zagrożenia - dzięki niej służby ratunkowe mogą szybko i skutecznie zareagować.

