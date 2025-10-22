W środę i w czwartek w Polsce wystąpi silny wiatr z prędkością do 120 km/h w Sudetach i 115 km/h w Karpatach. Na Pomorzu oraz na zachodzie kraju intensywny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie do 19 st. C na południu, a minimalna 4 st. C na wschodzie - poinformował synoptyk IMGW Wiesław Winnicki.

W czwartek w Polsce zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na wschodzie okresami możliwe są rozpogodzenia. Miejscami, głównie na zachodzie kraju, spodziewane są raczej słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, do około 15 st. C w centrum i 17 st. C na zachodzie i lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na obszarach podgórskich i nad morzem. Wysoko w Karpatach i Sudetach porywy osiągną do 65 km/h.

Prognoza pogody na noc z czwartku na piątek (23-24 października)

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże, tylko na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Okresowo wystąpią słabe opady deszczu, z wyjątkiem Pomorza, gdzie mogą być bardziej intensywne - prognozowana suma opadów do 10 mm. Na północy lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 500 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C do 6 st. C na wschodzie oraz w kotlinach karpackich, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie. W Tatrach i Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h, a na szczytach Sudetów nawet do 80 km/h.

Wiatr na nizinach słaby. Nad morzem i na obszarach podgórskich umiarkowany i porywisty.

Prognoza pogody na piątek, 24 października. Zachmurzenia i deszcz

W piątek przeważać będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; na północnym wschodzie okresami możliwe są rozpogodzenia. Na przeważającym obszarze kraju wystąpią opady deszczu. Na zachodzie opady mogą być umiarkowane, z lokalną sumą do 10 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C, 19 st. C na południu kraju.

Wiatr umiarkowany i porywisty. Na obszarach podgórskich i nad morzem dość silny, w porywach osiągający 55 km/h. Najgroźniejsza sytuacja wystąpi w górach: wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną 120 km/h, a w Karpatach 115 km/h.

Prognoza pogody. Noc z piątku na sobotę (24-25 października)

W nocy z piątku na sobotę przewaga zachmurzenia dużego, z opadami deszczu o charakterze przelotnym.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 st. C na północnym wschodzie (Pomorze Gdańskie, ziemia łódzka) do 10-11 st. C na Mazurach i Lubelszczyźnie. Najcieplejsza noc zapowiada się na Podkarpaciu, z minimalną temperaturą 12 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na południowym wschodzie porywy osiągną 55-60 km/h, natomiast w wysokich partiach gór mogą przekraczać nawet 75-80 km/h.

