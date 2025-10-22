Znasz tę kobietę? Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jej tożsamości

Policjanci z warszawskiej Pragi-Południe próbują ustalić tożsamość kobiety, którą wczesnym rankiem 10 października znaleziono w kościele przy ulicy Kobielskiej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że najprawdopodobniej spędziła tam wcześniej noc.

ZOBACZ: Poszukiwania 57-latka w Małopolsce. Pilny apel policji

Warszawa. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości kobiety

"Kobieta nie wie, kim jest, biegle włada językiem polskim. Z wyglądu kobieta może mieć ok. 45 lat, wzrost 168 cm, szczupła, włosy jasne do ramion" - czytamy w komunikacie policji.

Policja apeluje do wszystkich, którzy rozpoznają kobietę lub mogą pomóc w ustaleniu jej tożsamości, o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75.

Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerem 47 723 76 55, numerem alarmowym 112, w najbliższej jednostce policji lub mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni