Samorządowcy twierdzą, że potencjał gospodarczy Częstochowy jest zbyt duży, by nadal pozostawała ona jedynie częścią województwa śląskiego.

W związku z tym, prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk zwrócił się z prośbą do posłów i senatorów o pilne powołanie parlamentarnego zespołu ds. "wskrzeszenia" dawnego województwa częstochowskiego.

Województwo częstochowskie powróci? Władze miasta apelują

W opublikowanym we wtorek liście prezydent Częstochowy podkreślił, że jest ona największym miastem w Polsce, które nie jest stolicą województwa. Region częstochowski ma jego zdaniem ogromny potencjał rozwojowy, który "nie jest obecnie w pełni wykorzystywany".

Powołanie nowego województwa miałoby pomóc w uzyskaniu większego finansowego wsparcia od Unii Europejskiej, przyciągnięciu potencjalnych inwestorów, realizacji większej liczby ważnych dla mieszkańców projektów i wzmocnienia znaczenia Częstochowy jako ośrodka kultury, sportu i nauki.

ZOBACZ: Znaleziono ją w kościele w Warszawie. Nie wie, kim jest

Kwestię przywrócenia siedemnastego polskiego województwa Krzysztof Matyjaszczyk poruszał już kilka miesięcy temu. Na początku sierpnia samorządowiec zwrócił się z prośbą do premiera Donalda Tuska o zapoznanie się z tą sprawą i wdrożenie reformy administracyjnej.

- W obecnym roku 50. rocznicy powołania do życia Województwa Częstochowskiego pozwoliłem sobie przypomnieć o naszych aspiracjach i argumentach - w specjalnym liście i apelu - obecnemu Premierowi RP Donaldowi Tuskowi - informował w liście prezydent Matyjaszczyk.

Zmiany na mapie Polski. Częstochowa chce reformy administracyjnej

Samorządowcy podkreślają, że funkcjonujące przez 23 lata województwo było "silnym centrum życia gospodarczego", które wskutek zmian wprowadzonych pod koniec XX wieku utraciło na kluczowym podtrzymaniu lokalnej społeczności.

Jednocześnie, zwracają uwagę na coraz mniejszy sens podziału administracyjnego kraju na jedynie 16 województw. Zdaniem prezydenta Matyjaszczyka, należy rozpocząć w Polsce debatę na temat modyfikacji w ich liczbie i wielkości.

ZOBACZ: Karambol na Śląsku. Jest wielu rannych, droga zablokowana

Obecne woj. śląskie, którego częścią jest Częstochowa, zostało utworzone w 1999 r. z połączenia większości terenów woj. bielskiego, częstochowskiego i katowickiego. Był to efekt wspomnianej reformy administracyjnej, na mocy której liczbę województw zmniejszono z 49 do 16. Wówczas wprowadzono także trójstopniowy podział terytorialny kraju na województwa, powiaty i gminy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni