Zbliża się zmiana czasu na zimowy. Może wpłynąć na wypłaty

Polska

W nocy z 25 na 26 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki zostaną przesunięte z godziny trzeciej na drugą. Przestawienie wskazówek o godzinę może wpłynąć na wynagrodzenie wybranych pracowników.

Zbliża się zmiana czasu na zimowy. Może wpłynąć na wypłaty
Pixabay
Zmiana czasu wpłynie na pracowników pracujących nocą, którzy mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie
Zobacz więcej
  • Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w najbliższy weekend, z 25 na 26 października
  • Pracownicy pracujący nocą z soboty na niedzielę przepracują o godzinę dłużej
  • Za dodatkową godzinę pracy przysługuje rekompensata, w jednej z dwóch możliwych form

Do zmiany czasu dojdzie w najbliższy weekend, z 25 października na 26 października. Przestawienie zegarków wpłynie na sytuację niektórych pracowników. Dotyczy to osób, które pracują tego dnia w godzinach nocnych z soboty na niedzielę. 

Zmiana czasu. Większa wypłata dla pracowników?

Cofnięcie wskazówek z trzecią na drugą wpłynie na osoby pracujące np. w ochronie zdrowia, służbach, transporcie czy na czynnych całą dobę stacjach benzynowych. Z powodu zmiany czasu, będą one 26 października pracować godzinę dłużej.

 

Będzie to więc praca w godzinach nadliczbowych, za co według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przysługuje dodatkowa rekompensata. O jej formie decyduje pracodawca. Może on wybrać dopłatę do wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego. 

 

ZOBACZ: 100 proc. pensji na zwolnieniu lekarskim? W tych przypadkach Polacy mogą sporo zyskać

 

Dziewięciogodzinna zmiana tej nocy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za taki dyżur przysługuje normalna stawka oraz rekompensata, w postaci dopłaty do wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego. Art. 80 kodeksu pracy wskazuje, że "wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną". Oznacza to obowiązek zapłaty za każdą przepracowaną godzinę. 

 

Za nocną pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje również dodatek w wysokości 100 proc., więc jeśli podstawową stawką godzinową pracownika jest np. 50 zł brutto za godzinę, otrzyma 100 zł za godzinę nadliczbową. 

Czas letni i zimowy. Co z odbiorem rekompensat?

W przypadku wyboru przez pracownika czasu wolnego, zostanie on udzielony w tym samym wymiarze, co liczba nadpracowanych godzin. Jeśli jednak czas wolny przyznaje pracodawca bez wniosku pracownika, wymiar ten jest o połowę wyższy niż liczba godzin. Rekompensatą za nocną zmianę może więc być odbiór jednej godziny lub półtorej, w zależności od stanu faktycznego.

 

ZOBACZ: Wkrótce zmiana czasu na zimowy. Wpłynie na czas pracy i wynagrodzenie

 

Wskazówki zegarków "wrócą" do letniego czasu w nocy z 28 marca na 29 marca 2026 roku. Pracownicy będący na swoich nocnych zmianach, po przesunięciu wskazówek z drugiej na trzecią, będą więc pracowali siedem, a nie ustawowe osiem godzin.

 

Nie wpłynie to jednak na zmniejszenie poborów za marzec. Według olsztyńskiej Państwowej Inspekcja Pracy, za taki siedmiogodzinny dyżur, przy stałym wynagrodzeniu pobierze się zgodną z umową pensję. Jeśli pracownik pracuje na umowie ze stawką godzinową, otrzyma wynagrodzenie również za nieprzepracowaną godzinę w noc zmiany czasu z zimowego na letni. Jego pensja nie zostanie więc pomniejszona, mimo krótszej obecności w pracy. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: 150 ton ziemniaków zniknęło z pola w Dąbrowicy. Wszystko przez plotkę
jp/ml / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CZAS LETNICZAS ZIMOWYKODEKS PRACYPOLSKAPRAWO PRACYWYNAGRODZENIAWYPŁATYZMIANA CZASU

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 