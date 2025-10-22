Do zmiany czasu dojdzie w najbliższy weekend, z 25 października na 26 października. Przestawienie zegarków wpłynie na sytuację niektórych pracowników. Dotyczy to osób, które pracują tego dnia w godzinach nocnych z soboty na niedzielę.

Zmiana czasu. Większa wypłata dla pracowników?

Cofnięcie wskazówek z trzecią na drugą wpłynie na osoby pracujące np. w ochronie zdrowia, służbach, transporcie czy na czynnych całą dobę stacjach benzynowych. Z powodu zmiany czasu, będą one 26 października pracować godzinę dłużej.

Będzie to więc praca w godzinach nadliczbowych, za co według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przysługuje dodatkowa rekompensata. O jej formie decyduje pracodawca. Może on wybrać dopłatę do wynagrodzenia lub udzielenie czasu wolnego.

Dziewięciogodzinna zmiana tej nocy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za taki dyżur przysługuje normalna stawka oraz rekompensata, w postaci dopłaty do wynagrodzenia lub udzielenia czasu wolnego. Art. 80 kodeksu pracy wskazuje, że "wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną". Oznacza to obowiązek zapłaty za każdą przepracowaną godzinę.

Za nocną pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje również dodatek w wysokości 100 proc., więc jeśli podstawową stawką godzinową pracownika jest np. 50 zł brutto za godzinę, otrzyma 100 zł za godzinę nadliczbową.

Czas letni i zimowy. Co z odbiorem rekompensat?

W przypadku wyboru przez pracownika czasu wolnego, zostanie on udzielony w tym samym wymiarze, co liczba nadpracowanych godzin. Jeśli jednak czas wolny przyznaje pracodawca bez wniosku pracownika, wymiar ten jest o połowę wyższy niż liczba godzin. Rekompensatą za nocną zmianę może więc być odbiór jednej godziny lub półtorej, w zależności od stanu faktycznego.

Wskazówki zegarków "wrócą" do letniego czasu w nocy z 28 marca na 29 marca 2026 roku. Pracownicy będący na swoich nocnych zmianach, po przesunięciu wskazówek z drugiej na trzecią, będą więc pracowali siedem, a nie ustawowe osiem godzin.

Nie wpłynie to jednak na zmniejszenie poborów za marzec. Według olsztyńskiej Państwowej Inspekcja Pracy, za taki siedmiogodzinny dyżur, przy stałym wynagrodzeniu pobierze się zgodną z umową pensję. Jeśli pracownik pracuje na umowie ze stawką godzinową, otrzyma wynagrodzenie również za nieprzepracowaną godzinę w noc zmiany czasu z zimowego na letni. Jego pensja nie zostanie więc pomniejszona, mimo krótszej obecności w pracy.

jp/ml / polsatnews.pl