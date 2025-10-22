Zarzuty dla byłego wiceszefa CBA. "Nie przyznał się"

Polska

Zarzuty przekroczenia uprawnień oraz ujawnienia informacji w śledztwie dotyczącym Pegasusa usłyszał były wiceszef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Daniela K. Materiały miały pochodzić z telefonu Romana Giertycha. W tej sprawie status pokrzywdzonej ma Katarzyna Tusk. Rzecznik Prokuratury Krajowej przekazał, że Daniel K. nie przyznał się do winy.

Polsat News
Prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu zastępcy szefa CBA Danielowi K.
W środę prokurator przedstawił zarzuty byłemu zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Danielowi K. Dotyczą one przekroczenia uprawnień w związku z przekazaniem osobie nieuprawnionej materiału uzyskanego w ramach kontroli operacyjnej przy wykorzystaniu oprogramowania Pegasus.

 

- Materiały te zawierały tajemnicę obrończą i adwokacką - mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Daniel K. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

 

Jak mówił rzecznik, były wiceszef CBA został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia.

 

- Czyn ten polegał na przekazaniu ówczesnemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu w lipcu 2020 roku materiałów z kontroli operacyjnej na telefonie adwokata Romana Giertycha. Ta kontrola została przeprowadzona przy użyciu środka techniki operacyjnej w postaci oprogramowania Pegasus. Materiały te zawierały m.in. tajemnicę obrończą i adwokacką - podkreślił Nowak.

 

Zaznaczył, że "materiały te powinny zostać zniszczone, a zostały przekazane Święczkowskiemu, który zlecił innemu prokuratorowi zapoznanie się z nimi i dokonanie ich kopii". - Te czyny są przedmiotem wniosku o uchylenie obu tym prokuratorom immunitetów - dodał Nowak.

 

- Jedną z tych osób, w zakresie której naruszono prawa do tajemnicy kontaktu z adwokatem była Katarzyna Tusk. Prokurator przesłuchał ją w charakterze pokrzywdzonej i świadka w ramach tego śledztwa i w wątku dotyczącym kontroli operacyjnej stosowanej wobec Romana Giertycha - przekazał rzecznik.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
