W środę prokurator przedstawił zarzuty byłemu zastępcy szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Danielowi K. Dotyczą one przekroczenia uprawnień w związku z przekazaniem osobie nieuprawnionej materiału uzyskanego w ramach kontroli operacyjnej przy wykorzystaniu oprogramowania Pegasus.

- Materiały te zawierały tajemnicę obrończą i adwokacką - mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Afera Pegasusa. Zarzuty dla byłego wiceszefa CBA

Daniel K. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Jak mówił rzecznik, były wiceszef CBA został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia.

- Czyn ten polegał na przekazaniu ówczesnemu prokuratorowi krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu w lipcu 2020 roku materiałów z kontroli operacyjnej na telefonie adwokata Romana Giertycha. Ta kontrola została przeprowadzona przy użyciu środka techniki operacyjnej w postaci oprogramowania Pegasus. Materiały te zawierały m.in. tajemnicę obrończą i adwokacką - podkreślił Nowak.

Zaznaczył, że "materiały te powinny zostać zniszczone, a zostały przekazane Święczkowskiemu, który zlecił innemu prokuratorowi zapoznanie się z nimi i dokonanie ich kopii". - Te czyny są przedmiotem wniosku o uchylenie obu tym prokuratorom immunitetów - dodał Nowak.

- Jedną z tych osób, w zakresie której naruszono prawa do tajemnicy kontaktu z adwokatem była Katarzyna Tusk. Prokurator przesłuchał ją w charakterze pokrzywdzonej i świadka w ramach tego śledztwa i w wątku dotyczącym kontroli operacyjnej stosowanej wobec Romana Giertycha - przekazał rzecznik.

