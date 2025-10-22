Wracał ze spotkania z Trumpem. Awaryjne lądowanie samolotu z premierem Australii

Świat

Samolot, którym premier Australii Anthony Albanese wracał z wizyty w Stanach Zjednoczonych, został zmuszony do awaryjnego lądowania w stanie Missouri - poinformował 7News Australia. Na pokładzie doszło do wypadku, w którym ranny został członek załogi.

PAP / EPA / LUKAS COCH
Samolot z premierem Australii na pokładzie musiał awaryjnie lądować w stanie Missouri
Do nieplanowanego lądowania doszło po tym, jak jeden z członków załogi samolotu Królewskich Australijskich Sił Powietrznych (RAAF) został ranny.

 

Według informacji 7News osoba ta została uderzona w głowę bagażem, który wypadł z górnego schowka, przez co doznała wstrząśnienia mózgu. Rannego przewieziono do szpitala.

 

Samolot wystartował z Waszyngtonu nad ranem czasu polskiego, kierując się do Australii, jednak z powodu incydentu maszyna wylądowała na lotnisku St. Louis Lambert International w stanie Missouri.

Awaryjne lądowanie samolotu z premierem Australii na pokładzie

Premier Albanese wracał z wizyty w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. W trakcie rozmów podpisano umowę w sprawie dostaw kluczowych minerałów.

 

Jak relacjonuje 7News, spotkanie nie obyło się bez niezręcznego momentu - Trump miał przyznać, że "nie lubi" australijskiego ambasadora w USA, Kevina Rudda. Mimo tego premier Albanese ocenił wizytę jako "bardzo udaną", podkreślając, że jego relacje z amerykańskim prezydentem układają się dobrze.

 

- Skupialiśmy się na rezultatach, relacje osobiste z prezydentem Trumpem układają się bardzo dobrze, a ostatnie dni były dla mnie bardzo udane - powiedział Albanese w rozmowie z programem "Sunrise".

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
