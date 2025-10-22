Córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystywania systemu Pegasus. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, "specjalny zespół śledczy planuje w najbliższym czasie przesłuchanie również żony szefa rządu".

W środę rano sam Donald Tusk opublikował w tej sprawie wpis na platformie X. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - zapytał szef polskiego rządu.

Niespełna 20 minut później Tusk dodał kolejnych kilka zdań na ten temat. "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiści" - ironizował.

W tym samym czasie prezes PiS pojawił się przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie, gdzie na godz. 10 miał się stawić, żeby zeznawać w sprawie postępowania dotyczącego tzw. wyborów kopertowych. - Bzdury - odpowiedział jednym słowem na pytanie dziennikarzy dotyczące wpisu Tuska.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

