Zobacz więcej
Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti" [OGLĄDAJ]
aktualizacja: Polska
Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty jest gościem Marcina Fijołka w środowym wydaniu programu "Graffiti". Transmisja od godz. 7:40 na Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Włodzimierz Czarzasty w "Graffiti"
Poprzednie programy "Graffiti" do obejrzenia na polsatnews.pl.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej