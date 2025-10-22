Władimir Putin nie poleci na szczyt G2 w RPA. Jest oświadczenie Kremla

Władimir Putin nie pojedzie do Johannesburga w Republice Południowej Afryki na szczyt grupy G20 - poinformował w środę rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. Jednocześnie przekazał, że Rosję będzie reprezentował inny wysoki rangą przedstawiciel.

PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV
Władimir Putin nie weźmie udziału w szczycie G20 w RPA
- Poinformujemy w odpowiednim czasie, kto to będzie - oznajmił Pieskow podczas konferencji prasowej. Po szczycie w Johannesburgu rotacyjne przewodnictwo w G20 przejmą Stany Zjednoczone.

 

W marcu 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakazy aresztowania rosyjskiego przywódcy oraz komisarz ds. praw dzieci w jego biurze, Marii Lwowej-Biełowej.

 

ZOBACZ: Polska ostrzega. Samolot z Putinem na pokładzie może zostać przejęty

 

Obojgu zarzucono popełnienie zbrodni wojennych, polegających na przyzwoleniu na przymusowe przesiedlenia do Rosji cywilów, zwłaszcza dzieci, z terytoriów Ukrainy zajętych przez armię rosyjską.

Szczyt G20 w RPA. Kreml: Władimir Putin nie poleci

W konsekwencji decyzji MTK państwa-strony Statutu Rzymskiego są zobowiązane do aresztowania i przekazania Trybunałowi Putina i Lwowej-Biełowej, jeśli znajdą się na terytorium kontrolowanym przez te państwa.

 

W sierpniu 2023 r. i lipcu bieżącego roku rosyjski przywódca wirtualnie uczestniczył w szczytach grupy BRICS (odpowiednio w Johannesburgu i Rio de Janeiro).

 

ZOBACZ: Polska przechwyci samolot Putina? Ławrow grzmi po słowach Sikorskiego

 

Nie wziął natomiast udziału w ubiegłorocznym spotkaniu przywódców grupy G20 w Rio de Janeiro. We wszystkich tych spotkaniach Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

 

Zarówno Brazylia, jak i RPA przyjęły Statut Rzymski MTK.

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
