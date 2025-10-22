Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że nie chce "zmarnowanego spotkania" i zmarnowanego czasu.

Donald Trump: Nie chcę zmarnowanego czasu

- Nie chcę mieć zmarnowanego spotkania. Nie chcę zmarnowanego czasu, więc zobaczę, co się wydarzy - powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym. Dopytywany przez dziennikarza, prezydent zapewnił, że nie powiedział, że spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu.

- Myślę, że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy - dodał Trump.

ZOBACZ: Trump kontra Departament Sprawiedliwości. Prezydent USA domaga się ogromnego odszkodowania

Oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie spotkania z Putinem i zapowiedział, że poinformuje w ciągu dwóch dni, co dalej. Ocenił też, że jest szansa na zawieszenie broni w Ukrainie.

Prezydent poinformował również, że rozmawiał we wtorek z premierem Indii Narendrą Modim i zapewnił, że on też chce zakończenia wojny w Ukrainie. Trump powiedział, że Indie nie będą kupować "zbyt dużo" ropy od Rosji.

Spotkanie Trump-Putin pod znakiem zapytania. Biały Dom: Nie ma planów

Wcześniej we wtorek przedstawiciel Białego Domu powiadomił media, że "nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości".

"Sekretarz Rubio i minister spraw zagranicznych Ławrow odbyli owocną rozmowę. Dlatego dodatkowe osobiste spotkanie sekretarza z ministrem spraw zagranicznych nie jest konieczne i nie ma planów, aby prezydent Trump spotkał się z prezydentem Putinem w najbliższej przyszłości" - przekazał przedstawiciel Białego Domu.

ZOBACZ: Spekulacje ws. krawata szefa Pentagonu. Padła obraźliwa odpowiedź

Źródła dziennika "Wall Street Journal" powiadomiły, że poniedziałkowa rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji pokazała, że Kreml pozostaje przy swoim dawnym stanowisku. Po tym telefonie Rubio, który jest też doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta, powiadomił innych przedstawicieli Białego Domu, że zorganizowanie szczytu Trumpa z Putinem w najbliższej przyszłości najpewniej nie przyniosłoby pozytywnych rezultatów dla negocjacji pokojowych.

Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu, po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej z Putinem, że spotka się z nim w Budapeszcie. Zapowiadano, że spotkanie mogłoby się odbyć w ciągu dwóch tygodni.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni