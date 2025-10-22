Nie każdy olej jest zdrowy. Niektóre jednak są szczególnie niekorzystne dla organizmu, mimo że często są wykorzystywane w kuchni. Warto zwrócić uwagę na olej sojowy. Jak informuje serwis SciTechDaily, jest to najpopularniejszy produkt tego typu w Stanach Zjednoczonych. Niestety zawiera stosunkowo dużą ilość kwasu linolowego (LA), który z jednej strony daje pożywkę bakteriom E. coli, a z drugiej – zubaża pożyteczne kolonie jelitowe.

Dlaczego olej sojowy okazał się głównym podejrzanym?

Zespół badaczy pod kierownictwem Poonamjot Deol z Uniwersytetu Kalifornijskiego postanowił zbadać, co jest przyczyną wzrostu występowania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) w populacji amerykańskiej. Założono, że dużą rolę odgrywają czynniki środowiskowe, w tym stosowana dieta.

Naukowcy nie pomylili się. Winne okazało się nadmierne spożycie kwasu linolowego, który stanowi około 55 proc. składu oleju sojowego.

Podczas testów zaobserwowano zwiększoną zapadalność na zapalenie jelita grubego wśród myszy, którym podawano ten kuchenny produkt. Jednocześnie efekt taki nie występował w grupie kontrolnej, przyjmującej wysokie dawki tłuszczu innego niż kwas linolowy.

Jakie są skutki dużego spożycia oleju sojowego?

Kalifornijscy naukowcy wymieniają kilka poważnych i negatywnych konsekwencji nadmiaru kwasu linolowego:

dysfunkcje immunologiczne m.in. poprzez zwiększenie liczebności kolonii bakterii coli

kolonii bakterii coli zwiększona przepuszczalność bariery nabłonkowej jelit, na skutek jej osłabienia

bariery nabłonkowej jelit, na skutek jej osłabienia dysbioza jelitowa (schorzenie jelitowe objawiające się m.in. bólami brzucha, wzdęciami czy utratą apetytu)

(schorzenie jelitowe objawiające się m.in. bólami brzucha, wzdęciami czy utratą apetytu) zmiany w równowadze bioaktywnych metabolitów omega-6 i omega-3

zaburzenia ekspresji izoform genu HNF4α, który jest związany z patogenezą chorób jelit

redukcja związków w układzie endokannabinoidowym, chroniących przed IBD, co skutkuje zwiększeniem podatności na to schorzenie

