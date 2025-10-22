Tajemnicze zjawisko w kosmosie. Naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić

Obiekt kosmiczny, który został odkryty przez astronomów, wysyła sygnały radiowe na Ziemię z określoną częstotliwością - za każdym razem co 1,5 godziny - tworząc w kosmosie zjawisko, które eksperci nazywają efektem "mrugania".

To tajemnicze, nieznane źródło zostało zaobserwowane za pomocą teleskopu Australian Square Kilometre Array Pathfinder i nosi oznaczenie ASKAP J1448−6856.

Dziwny obiekt w kosmosie. Wysyła sygnały na Ziemię

ASKAP J1448−6856 co półtorej godziny wysyła sygnały, nie mając fizycznej formy. NASA potwierdziła, że ​​jego natura "pozostaje nieznana".

Charakteryzuje się unikatowymi właściwościami emisyjnymi, których nie zaobserwowano dotąd w przypadku żadnego innego ciała niebieskiego, co przeczy obecnej wiedzy na temat zjawisk kosmicznych.

W przeciwieństwie do planet, gwiazd, a nawet pulsarów, ASKAP J1448−6856 nie posiada fizycznego kształtu. Jest to czysta forma energii, istniejąca jako schemat radiowy, a nie ciało materialne.

ZOBACZ: Zobaczyła na niebie coś dziwnego. Na polu odkryli obiekt wielkości auta

"ASKAP J1448−6856 nie jest fizycznym obiektem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, lecz obiektem, który został po raz pierwszy zaobserwowany jako sygnał radiowy wysyłany okresowo" - pisze serwis ecoticias.com.

"Ten kosmiczny, nietypowy twór podważa tradycyjne koncepcje dotyczące fizycznych granic ciał niebieskich. Zjawisko to istnieje jako wzór emisji energii, a nie rzeczywisty, namacalny obiekt kosmiczny o określonych mierzalnych wymiarach i cechach strukturalnych" - czytamy.

Tajemnicze "mruganie" do Ziemi. "Otwiera nowy rozdział w badaniach"

Badacze mają pewne hipotezy na temat niezwykłego zjawiska. Ich zdaniem jego źródłem może być magnetar - gwiazda neutronowa o niezwykle silnym polu magnetycznym, a nawet układ podwójny białych karłów - pozostałości gęstej materii po gwieździe. Niektórzy eksperci sugerują, że może to być nowy rodzaj pulsara, który odkrywa nieznane dotąd mechanizmy fizyczne wszechświata.

Choć pochodzenie tajemniczego "mrugania" nie jest jasne, astronomowie twierdzą, że odkrycie to otwiera nowy rozdział w badaniach nad długotrwałymi przejściowymi sygnałami radiowymi - rzadkimi źródłami energii o niezwykle silnym polu magnetycznym, które emitują sygnały co kilka minut lub godzin.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni