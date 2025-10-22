Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie, lecz zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości.

Spotkania Trump - Putin nie będzie. Prezydent USA tłumaczy swoją decyzję

- Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości - oznajmił Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.

Donald Trump w kontekście spotkania z Putinem mówił wcześniej, że "nie chce mieć zmarnowanego spotkania" i "nie chce zmarnowanego czasu". Dopytywany, zapewnił, że nie powiedział, iż spotkanie z Putinem byłoby stratą czasu.

- Myślę, że Putin chce, żeby to się zakończyło. Myślę, że Zełenski chce, żeby to się zakończyło. I myślę, że to się zakończy - oświadczył prezydent USA.

Tomahawki dla Ukrainy. Prezydent USA mówi o "problemie"

Donald Trump w trakcie spotkania z Ruttem mówił też, że problem z dostarczeniem Ukrainie pocisków Tomahawk polega na długim czasie szkolenia do ich użycia, który ocenił na 6-12 miesięcy.

Trump odniósł się także do doniesień "Wall Street Journal" na temat zniesienia restrykcji na uderzenia Ukrainy wewnątrz Rosji za pomocą brytyjskich rakiet Storm Shadow. Trump stwierdził, że nie jest prawdą, iż pozwolił Ukrainie na uderzenia wewnątrz Rosji za pomocą amerykańskiej broni, ale dodał, że chodzi tu o broń europejską.

- Po pierwsze, artykuł mówił że dałem Ukrainie pozwolenie na wystrzelenie rakiet w głąb Rosji. Nie zrobiłem tego. Po drugie, nie używają naszych rakiet - zaznaczył Trump.

Według "WSJ", mimo że chodziło o brytyjskie pociski, USA mogą nakładać restrykcje na ich użycie ze względu na wykorzystywanie przez nie amerykańskich danych do namierzania celów.

"Artykuł w 'Wall Street Journal' o tym, że USA zezwoliły Ukrainie na użycie rakiet dalekiego zasięgu wewnątrz Rosji, to fake news! USA nie mają nic wspólnego z tymi rakietami, niezależnie od ich pochodzenia, ani z tym, co Ukraina z nimi robi!" - pisał Trump w serwisie Truth Social tuż przed spotkaniem z sekretarzem generalnym NATO.

