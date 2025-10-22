Ryszard Andrzejewski, znany jako "Peja", pochwalił się w mediach społecznościowych wizytą w Pałacu Prezydenckim. Z relacji rapera wynika, że do spotkania z Karolem Nawrockim miało dojść w środę.

"W odpowiedzi na wysłany list do Kancelarii Prezydenta RP zostaliśmy zaproszeni na oficjalne spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim do którego doszło w dniu dzisiejszym" - napisał muzyk.

Peja spotkał się z Karolem Nawrockim. Zdradził, o czym rozmawiali

"Podczas rozmowy w Pałacu Prezydenckim poruszaliśmy tematy trudne, a sama rozmowa przebiegała w swobodnej i sympatycznej atmosferze" - relacjonował Peja.

We wpisie dziękował pracownikom kancelarii "zaangażowanym w organizację spotkania jak i samemu panu prezydentowi".

"Jako obywatel kochający swój kraj poszedłem dalej niż pisanie postów w mediach społecznościowych w myśl zasady do odważnych świat należy. Rozmowę uważam za wartościową i pouczającą" - ocenił.

"Jako obywatele Państwa Polskiego macie pełne prawo do kontaktu z najwyższym urzędnikiem państwowym" - podsumował raper.

"Fakt" przypomina, że Andrzejewski był zaangażowany politycznie w trakcie kampanii prezydenckiej. Po zwycięstwie Nawrockiego samego siebie określił jako "chłopaka z ludu" i w związku z tym stwierdził, że "zapewne zdarzyło mu się poznać w swoim życiu ludzi pokroju" nowego prezydenta.

Podkreślał, że "nigdy nie miał okazji poznać takich ludzi jak Rafał Trzaskowski". "Pamiętajcie, że tzw. elita (okropne słowo) to strasznie hermetyczna mniejszość. Mniejszość, do której większość z was, w tym i ja, nigdy nie uzyska dostępu" - ocenił wówczas.

Z kolei Karol Nawrocki w jednym z wywiadów wymieniał Peję wśród swoich ulubionych muzyków.

Konkurs chopinowski. Koncert zwycięzcy w Pałacu Prezydenckim

W środę prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką spotkali się też z laureatami i finalistami XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz złożyli im gratulacje i wręczyli okolicznościowe pamiątki.

Karol Nawrocki szczególnie witał finalistę reprezentującego Polskę Piotra Alexewicza, zaznaczając, że Pałac Prezydencki należy do narodu polskiego, więc również do niego.

Muzycznym akcentem spotkania był krótki koncert zwycięzcy XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Erica Lu.

"Jeszcze raz gratuluję wszystkim laureatom XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Niech Fryderyk Chopin rozsławia Polskę, niech przekracza granice za sprawą ambasadorów, którymi Państwo jesteście" - napisał potem na portalu X Nawrocki.

