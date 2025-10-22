Papież Leon XIV wspominał św. Jana Pawła II. "Ten apel jest aktualny również dzisiaj"
Dokładnie 47 lat temu Jan Paweł II na tym placu wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa - mówił Ojciec Święty podczas audiencji generalnej. 22 października przypada rocznica inauguracji pontyfikatu papieża Polaka.
Leon XVI pozdrowił w środę obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów z Polski. - Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza grupy adoracyjne przybyłe na Jubileusz oraz delegację Archidiecezji Białostockiej, która przywiozła kamień węgielny pod muzeum błogosławionego księdza Popiełuszki - mówił.
Papież Leon XVI wspomina św. Jana Pawła II: Wzywał świat, by otworzył się na Chrystusa
- Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Dokładnie 47 lat temu, na tym placu wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa. Ten apel jest aktualny również dzisiaj: wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczynić go naszym - dodał papież.
W ten sposób Leon XIV nawiązał do słów polskiego papieża, który 22 października 1978 roku podczas inauguracji swojego pontyfikatu mówił: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju".
Watykan. Kamień węgielny pod Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Na papieską audiencję przybyło w środę około 50 tysięcy osób z całego świata. Wśród nich było ponad 20 zorganizowanych grup pielgrzymów z Polski, w tym pielgrzymi z Archidiecezji Białostockiej, którym przewodzi metropolita abp. Józef Guzdek, delegacja z Podlasia, Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro i członkowie rodziny bł. ks. Jerzego.
"Przybyli oni z prośbą o pobłogosławienie przez Ojca Świętego kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach" - podał "Vatican News".
