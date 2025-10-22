Leon XVI pozdrowił w środę obecnych na placu Świętego Piotra pielgrzymów z Polski. - Serdecznie pozdrawiam Polaków, zwłaszcza grupy adoracyjne przybyłe na Jubileusz oraz delegację Archidiecezji Białostockiej, która przywiozła kamień węgielny pod muzeum błogosławionego księdza Popiełuszki - mówił.

Papież Leon XVI wspomina św. Jana Pawła II: Wzywał świat, by otworzył się na Chrystusa

- Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II. Dokładnie 47 lat temu, na tym placu wzywał on świat, by otworzył się na Chrystusa. Ten apel jest aktualny również dzisiaj: wszyscy jesteśmy wezwani, aby uczynić go naszym - dodał papież.

W ten sposób Leon XIV nawiązał do słów polskiego papieża, który 22 października 1978 roku podczas inauguracji swojego pontyfikatu mówił: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju".

ZOBACZ: Papież apeluje do światowych przywódców. "Proszę o konkretną pomoc"

Watykan. Kamień węgielny pod Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Na papieską audiencję przybyło w środę około 50 tysięcy osób z całego świata. Wśród nich było ponad 20 zorganizowanych grup pielgrzymów z Polski, w tym pielgrzymi z Archidiecezji Białostockiej, którym przewodzi metropolita abp. Józef Guzdek, delegacja z Podlasia, Fundacja im. Ks. Jerzego Popiełuszko Dobro i członkowie rodziny bł. ks. Jerzego.

ZOBACZ: Robert Prevost na czele Kościoła. Kim jest nowy papież?

"Przybyli oni z prośbą o pobłogosławienie przez Ojca Świętego kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach" - podał "Vatican News".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni