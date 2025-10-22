Od lat naukowcy próbują ustalić, dlaczego kobiety znacznie częściej cierpią na migreny niż mężczyźni. Najnowsze badania sugerują, że kluczową rolę mogą odgrywać hormony płciowe, a zwłaszcza wahania estrogenu.

Migrena to nie tylko ból głowy

Migrena wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza bodźce zmysłowe. Osoby cierpiące na migreny często skarżą się na nadwrażliwość na światło, dźwięk czy zapachy, a także nudności, zawroty głowy i problemy z koncentracją. Napady mogą trwać od kilku godzin do nawet trzech dni, a u niektórych osób pojawiają się regularnie, często w określonych momentach cyklu hormonalnego.

Według badań australijskich naukowców z 2025 roku, aż jedna na trzy kobiety zmaga się z migreną, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi ok. 1 na 15.

Hormony a migrena

Różnice w częstotliwościach występowania migren pojawiają się po okresie dojrzewania, gdy organizm kobiet zaczyna produkować więcej estrogenu i progesteronu. To właśnie wahania tych hormonów (zwłaszcza nagły spadek estrogenu) mogą aktywować procesy w mózgu odpowiedzialne za napady bólu.

Kobiety często zauważają, że migrena nasila się przed miesiączką, w ciąży lub w czasie menopauzy. W tych momentach poziom hormonów gwałtownie się zmienia, a mózg reaguje nadwrażliwością. Zdarza się, że objawy ustępują w okresach stabilizacji hormonalnej, np. w drugim trymestrze ciąży.

Dziedziczność i czynniki dodatkowe

Migrena może być też częściowo dziedziczna. Naukowcy odkryli, że u osób, które odziedziczyły określone mutacje mitochondrialne po matce, komórki mózgowe mogą mieć zaburzoną gospodarkę energetyczną. To sprawia, że mózg jest bardziej podatny na bodźce i szybciej reaguje bólem w sytuacjach stresowych czy przy braku snu.

Oprócz czynników genetycznych i hormonalnych wpływ mają też emocje. Kobiety częściej reagują migreną na stres i przemęczenie. Dlatego w leczeniu ważne jest nie tylko łagodzenie objawów, ale także nauka rozpoznawania własnych wzorców napadów.

Właśnie dlatego specjaliści zalecają prowadzenie dziennika objawów, który pomaga ustalić, kiedy i dlaczego pojawiają się ataki. Na tej podstawie lekarz może dobrać indywidualne leczenie, w tym farmakologiczne, hormonalne lub oparte na zmianie stylu życia.

