Odkryto powód nawracających migren? Naukowcy wskazują na jeden czynnik
Migrena jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Szacuje się, że dotyka około miliarda osób na całym świecie, a jej objawy potrafią skutecznie uniemożliwić codzienne funkcjonowanie. Choć często utożsamiana jest z bólem głowy, w rzeczywistości to złożone zaburzenie obejmujące układ nerwowy i hormonalny.
Od lat naukowcy próbują ustalić, dlaczego kobiety znacznie częściej cierpią na migreny niż mężczyźni. Najnowsze badania sugerują, że kluczową rolę mogą odgrywać hormony płciowe, a zwłaszcza wahania estrogenu.
Migrena to nie tylko ból głowy
Migrena wpływa na sposób, w jaki mózg przetwarza bodźce zmysłowe. Osoby cierpiące na migreny często skarżą się na nadwrażliwość na światło, dźwięk czy zapachy, a także nudności, zawroty głowy i problemy z koncentracją. Napady mogą trwać od kilku godzin do nawet trzech dni, a u niektórych osób pojawiają się regularnie, często w określonych momentach cyklu hormonalnego.
Według badań australijskich naukowców z 2025 roku, aż jedna na trzy kobiety zmaga się z migreną, podczas gdy wśród mężczyzn ten odsetek wynosi ok. 1 na 15.
Hormony a migrena
Różnice w częstotliwościach występowania migren pojawiają się po okresie dojrzewania, gdy organizm kobiet zaczyna produkować więcej estrogenu i progesteronu. To właśnie wahania tych hormonów (zwłaszcza nagły spadek estrogenu) mogą aktywować procesy w mózgu odpowiedzialne za napady bólu.
Kobiety często zauważają, że migrena nasila się przed miesiączką, w ciąży lub w czasie menopauzy. W tych momentach poziom hormonów gwałtownie się zmienia, a mózg reaguje nadwrażliwością. Zdarza się, że objawy ustępują w okresach stabilizacji hormonalnej, np. w drugim trymestrze ciąży.
Dziedziczność i czynniki dodatkowe
Migrena może być też częściowo dziedziczna. Naukowcy odkryli, że u osób, które odziedziczyły określone mutacje mitochondrialne po matce, komórki mózgowe mogą mieć zaburzoną gospodarkę energetyczną. To sprawia, że mózg jest bardziej podatny na bodźce i szybciej reaguje bólem w sytuacjach stresowych czy przy braku snu.
Oprócz czynników genetycznych i hormonalnych wpływ mają też emocje. Kobiety częściej reagują migreną na stres i przemęczenie. Dlatego w leczeniu ważne jest nie tylko łagodzenie objawów, ale także nauka rozpoznawania własnych wzorców napadów.
Właśnie dlatego specjaliści zalecają prowadzenie dziennika objawów, który pomaga ustalić, kiedy i dlaczego pojawiają się ataki. Na tej podstawie lekarz może dobrać indywidualne leczenie, w tym farmakologiczne, hormonalne lub oparte na zmianie stylu życia.
