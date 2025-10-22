Nowy pakiet sankcji przewiduje m.in. zakaz sprowadzania rosyjskiego LNG od 2027 roku. W pakiecie znalazło się także objęcie Rosnieftu i Gazprom Nieftu zakazem transakcji oraz sankcje na kolejne statki z tzw. rosyjskiej floty cieni, wykorzystywanej do obchodzenia sankcji na ropę.

UE dopięła swego. Będzie kolejny pakiet sankcji dla Rosji

- Właśnie otrzymaliśmy powiadomienie od ostatniego państwa członkowskiego, że może ono wycofać swoje zastrzeżenia dotyczące 19. pakietu sankcji - powiedział unijny dyplomata.

Tym państwem była Słowacja - wcześniej wycofanie weta ogłosił premier tego kraju Robert Fico.

Uruchomiono pisemną procedurę zatwierdzenia przez państwa. Jeśli nie wpłynie żaden sprzeciw, pakiet zostanie przyjęty w czwartek o godz. 8. Do porozumienia doszło na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu unijnych przywódców w Brukseli.

Nowe sankcje dla Rosji. Administracja Trumpa zapowiada

Na nałożenie nowych sankcji wobec Rosji w ciągu najbliższych godzin mogą się również zdecydować USA. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział w środę, że jeszcze tego dnia lub w czwartek rano zostaną one ogłoszone. Odmówił jednak podania szczegółów.

Co więcej, jak informuje "Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskich władz, administracja zniosła kluczowe ograniczenie dotyczące wykorzystania przez Ukrainę niektórych pocisków dalekiego zasięgu przekazanych jej przez zachodnich partnerów.

Gazeta podkreśliła, że ten krok pozwoli Ukraińcom zintensyfikować ataki na cele znajdujące się w głębi terytorium Rosji i zwiększyć naciski na Kreml.

