W nowym sondażu Amerykanom dano do wyboru dwie możliwości. Respondenci mieli ocenić, czy - ich zdaniem - prezydent USA Donald Trump jest "potencjalnie niebezpiecznym dyktatorem, którego władzę należy ograniczyć, zanim zniszczy demokrację" czy "silnym przywódcą, któremu należy dać władzę potrzebną do przywrócenia Ameryce świetności".

Z badania przeprowadzonego przez Public Religion Research Institute, które przywołuje stacja CNN, wynika, że na pierwszą opcję zdecydowało się 56 proc. ankietowanych, z kolei drugi wariant wybrało 41 proc. badanych.

CNN przypomina, że w marcu Amerykanom zadano takie samo pytanie. Wówczas respondenci również w większości wskazywali opcję "dyktatora", ale przewaga takich odpowiedzi była mniejsza - wynosiła 52 do 44 proc.

"Dyktator czy silny przewódca?". Amerykanie zabrali głos

Z pierwszym stwierdzeniem dotyczącym prezydenta USA w najnowszym sondażu zgadza się większość wyborców demokratów (91 proc.) oraz wyborców niezależnych (65 proc.). Wyborcy republikanów w większości zgadzają się z drugim stwierdzeniem (82 proc.).

W tym samym badaniu zapytano również o ocenę pracy Donalda Trumpa. Nie pochwala jej większość respondentów - 56 proc. Zadowolonych z działań amerykańskiego polityka jest 86 proc. republikanów, 32 proc. wyborców niezależnych oraz 8 proc. demokratów.

Około czterech na dziesięciu Amerykanów aprobuje decyzje Trumpa w zakresie kontroli granicy (44 proc.), imigracji (43 proc.), gospodarki (39 proc.) i polityki zagranicznej (39 proc.).

Większość republikanów (około ośmiu na dziesięciu) popiera działania w tych kwestiach, w porównaniu ze znacznie mniejszym odsetkiem wyborców niezależnych (około jednej trzeciej) i demokratów (około jednego na dziesięciu).

Demonstracje pod hasłem "Żadnych królów"

Podczas weekendowych wieców zorganizowanych w wielu miastach USA pod hasłem "Żadnych królów" wielu konserwatywnych polityków w USA argumentowało, że powoływanie się na monarchię jest nielogiczne, biorąc pod uwagę, że Trump został wybrany w powszechnym głosowaniu w 2024 roku.

"Mówcie, co chcecie, ale sondaże sugerują, że dla większości Amerykanów główny nurt demonstracji wcale nie wydaje się absurdalny" - czytamy w artykule CNN.

Trump mówił w niedzielę, że ludzie uczestniczący w pochodach "nie reprezentują swojego kraju". Sam prezydent oraz jego administracja zaczęli publikować w sieci filmy wygenerowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które drwiły z protestujących. W jednym z nich polityk ma na sobie koronę i siedzi za sterami samolotu, z którego zrzuca na maszerujących brązową substancję.

