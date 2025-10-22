Mariusz Błaszczak w programie "Gość Wydarzeń"

W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Piotr Witwicki porozmawia z Mariuszem Błaszczakiem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.