Pierwszy taki wyrok w Rosji. Chodzi o rodziny poległych żołnierzy

Decyzja Sądu Najwyższego to skutek skargi złożonej przez wdowę po rosyjskim żołnierzu Wiktorię Gołowiną. Po śmierci męża Gołowina chciała umorzenia długu w wys. 569 tys. rubli (ok. 25 tys. zł), jednak otrzymała odmowę. Wdowa trafiła na listy dłużników i była windykowana.

Sąd pierwszej instancji zdecydował, że zasada umorzenia długów rodzin poległych nie obowiązuje, jeśli żołnierz podpisał umowę z armią przed lutym 2022 r. Według jego wyroku, z umorzeń mogą skorzystać tylko rodziny tych poległych żołnierzy, którzy świadomie, już po napaści Rosji na Ukrainę, podpisali umowę z wojskiem.

Sąd Najwyższy podjął decyzję. Rosja umorzy długi członków rodzin poległych

Jak relacjonuje agencja, był to pierwszy taki wyrok w całej Rosji. Wdowa zwróciła się ze skargą do Sądu Najwyższego, a ten przyznał jej rację.

"Po rozpatrzeniu argumentów zawartych w skardze, kolegium sądowe Sądu Najwyższego ds. cywilnych poparło Gołowinę, uchyliło orzeczenia poprzednich instancji i odmówiło windykatorom zaspokojenia roszczeń odzyskania należności" - podaje Interfax.

Umorzenie długów rodzin poległych kolejna zachęta do wstąpienia do armii. W kwietniu 2024 r. Władimir Putin podpisał ustawę stanowiącą o umorzeniu odsetek od kredytów dla uczestników wojny w Ukrainie. Warunkiem jest uzyskanie odznaczenia za waleczność, wygaśnięcie kontraktu z armią lub śmierć.

