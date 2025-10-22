Kilkadziesiąt balonów nad lotniskiem. Litwa zamknęła granicę z Białorusią

Lotnisko w Wilnie zostało we wtorek późnym wieczorem zamknięte po tym, jak w jego przestrzeni powietrznej pojawiły się dziesiątki balonów z przemytem - poinformowało litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC). W nocy podjęto również decyzję o tymczasowym zamknięciu wszystkich przejść granicznych z Białorusią.

Facebook / Vilnius Airport
W nocy z wtorku na środę lotnisko w Wilnie zostało czasowo zamknięte z powodu wykrycia kilkudziesięciu balonów unoszących się w jego przestrzeni powietrznej. Zdarzenie potwierdziło Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC) w oficjalnym komunikacie.

 

"Funkcjonowanie lotniska zostało zakłócone z powodu pojawienia się balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów z Białorusi" - brzmi oświadczenie NCMC.

 

ZOBACZ: Nocny paraliż na lotnisku w Wilnie. Zamknięta przestrzeń powietrzna

 

Odwołano dziesięć lotów, z których korzystało łącznie 900 pasażerów, zostało przekierowanych na inne lotniska, w tym w tym do Kowna i Warszawy. Później w nocy zdecydowano też o tymczasowym zamknięciu obu lądowych przejść granicznych z Białorusią w Miednikach Królewskich i Solecznikach - informuje litewski serwis informacyjny Delfi.

 

Lotnisko wznowiło pracę o godz. 6:30.

Według doniesień zaobserwowano kilkadziesiąt balonów, choć ich liczba może być znacznie większa. Policja okręgu wileńskiego przekazała Delfi, że zgłoszono około stu balonów nadlatujących z Białorusi. Dotychczas odnaleziono pięć z nich oraz około siedmiu tysięcy paczek przemycanych papierosów. Zatrzymano także jedną osobę.

 

ZOBACZ: Litwa mówi "dość" obcym dronom. Zwiększa uprawnienia wojska

 

Do podobnych incydentów na wileńskim lotnisku doszło 9, 11 i 25 października.

 

Komunikacja lotnicza w Europie była w ciągu ostatnich tygodnie wielokrotnie zakłócana z powodu pojawienia się podejrzanych dronów i innych obiektów, w tym na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i w państwach bałtyckich.

 

Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP
