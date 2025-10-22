W nocy z wtorku na środę lotnisko w Wilnie zostało czasowo zamknięte z powodu wykrycia kilkudziesięciu balonów unoszących się w jego przestrzeni powietrznej. Zdarzenie potwierdziło Litewskie Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NCMC) w oficjalnym komunikacie.

"Funkcjonowanie lotniska zostało zakłócone z powodu pojawienia się balonów meteorologicznych wykorzystywanych do przemytu papierosów z Białorusi" - brzmi oświadczenie NCMC.

Odwołano dziesięć lotów, z których korzystało łącznie 900 pasażerów, zostało przekierowanych na inne lotniska, w tym w tym do Kowna i Warszawy. Później w nocy zdecydowano też o tymczasowym zamknięciu obu lądowych przejść granicznych z Białorusią w Miednikach Królewskich i Solecznikach - informuje litewski serwis informacyjny Delfi.

Lotnisko wznowiło pracę o godz. 6:30.

Litwa. Balony z przemytem zakłóciły pracę lotniska w Wilnie

Według doniesień zaobserwowano kilkadziesiąt balonów, choć ich liczba może być znacznie większa. Policja okręgu wileńskiego przekazała Delfi, że zgłoszono około stu balonów nadlatujących z Białorusi. Dotychczas odnaleziono pięć z nich oraz około siedmiu tysięcy paczek przemycanych papierosów. Zatrzymano także jedną osobę.

Do podobnych incydentów na wileńskim lotnisku doszło 9, 11 i 25 października.

Komunikacja lotnicza w Europie była w ciągu ostatnich tygodnie wielokrotnie zakłócana z powodu pojawienia się podejrzanych dronów i innych obiektów, w tym na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i w państwach bałtyckich.

