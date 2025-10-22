Incydent z udziałem prezydent Indii. Helikopter ugrzązł na lądowisku

Do zdarzenia doszło w środę podczas wizyty prezydent Indii w stanie Kerala na południowym-zachodzie kraju.

Draupadi Murmu miała odwiedzić znajdującą się tam świątynię i wziąć udział we wspólnych modłach.

Prezydencki śmigłowiec ugrzązł na lądowisku

Zanim jednak wizyta rozpoczęła się na dobre, doszło do incydentu z helikopterem, którym podróżowała polityk. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, na kilka godzin przed planowaną wizytą, zmieniono docelowe miejsce lądowania.

Ponieważ w nowej lokalizacji nie było odpowiedniego lądowiska, postanowiono je stworzyć. Wszystko było robione na ostatnią chwilę, więc po wylądowaniu, koła maszyny ugrzęzły w betonowym podłożu, tworząc w nim wgłębienie.

- Podłoże nie stwardniało całkowicie i dlatego nie było w stanie wytrzymać ciężaru helikoptera - tłumaczył jeden z policjantów, cytowany przez serwis India Today.

Prezydent Indii na szczęście bezpiecznie opuściła pokład śmigłowca. Chwilę później pojawili się tam strażacy i policjanci, którzy starali się wypchnąć zapadający się helikopter.

Wizyta Draupadi Murmu w stanie Kerala potrwa do 24 października. "Jej obecność jest wielkim zaszczytem dla stanu i dla naszego narodu" - pisał w mediach społecznościowych szef rządu Kerali Pinarayi Vijayan.

