"Huk, dym i drony". Mieszkańcy Warszawy dostali pilny alert RCB

"Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - brzmi alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jaki otrzymali w środę mieszkańcy stolicy.

Podobne ostrzeżenie zostało wysłane także do odbiorców przebywających w powiecie pruszkowskim.

"Uwaga! 23.10 na ul. Domaniewskiej w Pruszkowie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - powiadomiono.

Warszawa: Ćwiczenia z użyciem dronów. Pilny alert RCB

W czwartek Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie m.in. Filtrów. Jak informowano, będzie się to wiązało z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych oraz przelotami dronów.

"W czwartek, 23 października br., Wodociągi Warszawskie, w porozumieniu ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy, przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem 'SOKRATES-25'. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu i współpracy służb takich jak: Policja i Państwowa Straż Pożarna" - powiadomiły Wodociągi Warszawskie.

Celem zaplanowanych na czwartek ćwiczeń jest doskonalenie współpracy służb ratunkowych i umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania usług wodociągów.

Podczas ćwiczeń mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów. "To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - zaapelowały służby.

Ćwiczenia służb także w Pruszkowie. "Zapewnianie bezpieczeństwa"

"W kontekście obecnych uwarunkowań geopolitycznych organizacja takich ćwiczeń ma szczególne znaczenie dla zapewniania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców stolicy" - podkreślono w komunikacie Wodociągów Warszawskich.

W działaniach weźmie udział także Zakład "Pruszków" Wodociągów Warszawskich, zlokalizowany przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.

Jak powiadomiono, "mieszkańcy Warszawy, jak i Pruszkowa, otrzymają na swoje telefony alert SMS Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) informujący o trwających ćwiczeniach".

