Polskie Stronnictwo Ludowe forsuje projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Propozycję tę ocenił w "Debacie politycznej" w Polsat News Polityka nowy wiceminister kultury z ramienia Polski 2050 Marek Krawczyk.

- Uważam, że pomysł dwukadencyjności ma swoje uzasadnienie, jest to wartościowe rozwiązanie - stwierdził polityk.

- Poszedłbym nawet dalej: nie tylko w samorządzie, ale również w parlamencie. To jest sytuacja, która daje szanse nowym osobom w polityce - zaproponował.

W jego opinii "to dużo da polityce lokalnej", ale "stanowisko PSL jest jednoznaczne". Krawczyk dopytywany przez Karolinę Olejak, jakie jest stanowisko jego ugrupowania, stwierdził, że wyraził swoje zdanie, ale uważa, iż "Polska 2050 będzie za tą dwukadencyjnością".

- Będziemy przekonywać prezydenta Karola Nawrockiego do zniesienia dwukadencyjności w samorządach - mówił w niedzielę wicepremier i szef MON, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazywał, że wielokadencyjność w samorządach to "pełna demokracja i wolność wyboru".

Rekonstrukcja rządu trwa. Polityk Polski 2050: Nie wszyscy stracili stanowiska

Polityk 2050 odniósł się również do rekonstrukcji rządu, oznajmiając, że "jeszcze się nie zakończyła".

- Trzeba przyznać, że ta zapowiadana przez pana premiera rekonstrukcja jeszcze się nie zakończyła, chociaż trwa, czego przykładem jestem ja - powiedział. Krawczyk funkcję wiceministra kultury sprawuje od około dwóch tygodni.

- Tak jak prosił pan premier i sygnalizował, jeśli chodzi o zamiary i rekonstrukcję, Polska 2050 przedstawiła konkretną propozycję i rekomendację, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby ministrów - podkreślił.

Dodał, że jeżeli mowa o ministrach rekomendowanych przez jego partię, to w propozycji były "konkretne nazwiska i sugestia, jeśli chodzi o zmniejszenie ministrów".

Pytany, czy wszyscy ministrowie stracili już stanowiska, odparł, że nie. Poproszony o wskazanie, kiedy to nastąpi, stwierdził, że "zawsze na końcu jest decyzja premiera".

