Wodociąg sieciowy Święta Katarzyna, w którym wykryto bakterie z grupy coli, zaopatruje sześć miejscowości: Świętą Katarzynę, Grodziszów, Sulęcin, część Sulimowa, część Siechnic i Radwanice.

Łącznie pozbawionych dostępu do wody pitnej może być aż kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Sześć miejscowości bez wody pitnej. Sanepid wydał pilny komunikat

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu poinformowała w środę, że z uwagi na stwierdzone w wodociągu zanieczyszczenie, woda we wskazanych miejscowościach nie spełnia wymagań Ministerstwa Zdrowia, a co za tym idzie - nie nadaje się do użycia.



Dolnośląski sanepid przekazał w komunikacie, że mieszkańcy regionu dotkniętego skażeniem nie powinni spożywać wody z kranu ani używać jej do przyrządzania posiłków. Ponadto, woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz prania.

Skażona woda nie nadaje się również do kąpieli, mycia zębów i obmywania ran.

Specjaliści apelują, by szczególną ostrożność zachowali rodzice niemowląt oraz osoby z obniżoną odpornością.

Czarna seria na Dolnym Śląsku. Groźne bakterie w wodzie

W związku ze skażeniem w podwrocławskich gminach, mieszkańcy otrzymali w środę alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który potrwa łącznie do 30 października.

Jak donosi Gazeta Wrocławska, spółka zaopatrująca lokalną społeczność w wodę podjęła działania naprawcze niezwłocznie po opublikowaniu wyników badań sanepidu.

Dolny Śląsk już od kilku tygodni zmaga się z serią zakażeń w miejscowych wodociągach. Podwyższone wartości liczby bakterii coli zarejestrowano w ostatnim czasie m.in. w gminach: Przeworno, Jordanów Śl., Ziębice czy Mirsk.

