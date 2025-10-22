Ścigali go w całej Europie. Podejrzany o zbrodnie wojenne zatrzymany w Polsce

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ENA wobec zatrzymanego został wydany przez Sąd Powiatowy w Zagrzebiu. Celem jest przeprowadzenie wobec niego postępowania karnego w sprawie czynów zakwalifikowanych z art. 120 chorwackiego kodeksu karnego - zbrodni wojennych przeciwko ludności cywilnej.

Zivko Z. miał dokonywać zbrodni na cywilach. Chorwaci opisali jego zbrodnie

Z ustaleń chorwackich organów ścigania wynika, że Zivko Z. w okresie od sierpnia do października 1991 roku, podczas konfliktu zbrojnego w Chorwacji, pełnił funkcję komisarza politycznego oddziału Bilogorski z siedzibą w Velika Peratovica.

Miał on wydawać rozkazy i osobiście uczestniczyć w działaniach przeciwko ludności cywilnej w rejonie miejscowości Grubišno Polje. Według chorwackiego wymiaru sprawiedliwości wiedział o tym, że jego podwładni dopuszczają się bezprawnych działań - w tym pozbawiania wolności, tortur, zabójstw i rabunków - i nie podjął kroków, by im zapobiec.

Ponadto, jak wskazano w nakazie, Zivko Z. miał zatrzymać ośmiu cywilów, których przewieziono do prowizorycznego więzienia w Veliki Peratovac. Tam, wbrew zasadom prawa międzynarodowego, mieli oni być torturowani. Jedna z ofiar, próbując uciec, została przez Zivko Z. postrzelona z broni automatycznej i ciężko ranna.

Zivko Z. zatrzymany w Polsce. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności

Zgodnie z chorwackim prawem, zarzucane czyny zagrożone są karą do 20 lat pozbawienia wolności. W polskim kodeksie karnym analogiczne przestępstwo - określone w art. 123 § 2 - podlega karze od pięciu do 25 lat więzienia.

Po zatrzymaniu na Lotnisku Chopina Zivko Z. został przesłuchany w charakterze osoby ściganej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Decyzją sądu zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na siedem dni.

21 października 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu wniosek o przekazanie mężczyzny władzom chorwackim w trybie europejskiego nakazu aresztowania oraz o przedłużenie stosowanego wobec niego tymczasowego aresztu.

