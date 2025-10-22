Dyrektorka Luwru Laurence des Cars ma po południu odpowiadać przed komisją kultury francuskiego Senatu na pytania dotyczące systemu bezpieczeństwa w najczęściej odwiedzanym muzeum świata - informuje AFP.

Des Cars, która kieruje Luwrem od 2021 roku, nie wydała dotąd żadnego publicznego oświadczenia. Jak przypomina RFI, w styczniu dyrektorka poinformowała minister kultury Rachidę Dati o nieprawidłowościach w systemie bezpieczeństwa muzeum.

- W Luwrze brakuje kilkuset pracowników obsługi i ochrony - powiedział RFI Alexis Fritche, sekretarz generalny związku zawodowego branży kultury. - W momencie kradzieży na służbie było czterech pracowników zamiast zaplanowanych sześciu. To wyraźny dowód na poważne braki kadrowe.

Zuchwała kradzież w Luwrze. Wystarczyło siedem minut

W niedzielę nieznani sprawcy skradli z Galerie d'Apollon osiem bezcennych klejnotów koronnych, w tym tiarę cesarzowej Eugenii (żony Napoleona III) ozdobioną 2 tys. diamentów oraz dwa naszyjniki. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się wprost do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Użyli przecinarek, by wyjąć klejnoty z witryny.

Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Sprawcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Według informacji francuskiego MSW zuchwała kradzież trwała siedem minut.

