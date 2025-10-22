Andrzej Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego

Andrzej Poczobut został nagrodzony przez Parlament Europejski Nagrodą im. Andrieja Sacharowa. Więziony dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został jednym z dwóch laureatów - drugą nagrodzoną jest gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli.

Andrzej Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego
AP/Pascal Bastien; Pool BelTA/Leonid Shcheglov
Andrzej Poczobut jest więźniem politycznym na Białorusi
Poczobuta do nagrody nominowała frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oraz frakcja Europejskiej Partii Ludowej, do której należą PO i PSL.

Nagroda im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego dla Poczobuta

Zwycięzców wybrała Konferencja Przewodniczących PE, w skład której wchodzą Metsola oraz liderzy grup politycznych w PE.

 

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Przyznawana jest osobom i organizacjom zasłużonym dla obrony wolności słowa, praw człowieka i demokracji.

Poczobut więźniem politycznym. Przebywa w kolonii karnej

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.

 

Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych. 

 

Według informacji przekazanych przez Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, więzień polityczny ponownie trafił do odizolowanej celi w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i ma w niej przebywać do lutego 2026 roku. 

 

Ostatni kontakt z Poczobutem miał miejsce 23 września, gdy spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. Przekazała, że ma on problemy ze zdrowiem i znacznie schudł. Wówczas nie było informacji o przebywaniu Poczobuta w izolatce.

 

Artykuł aktualizowany.

 

jp / polsatnews.pl / PAP
