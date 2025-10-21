Prezydent Donald Trump nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem w najbliższej przyszłości - powiedział we wtorek wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu, cytowany przez agencję Reutera. Oficjel poinformował też, że nie jest planowane spotkanie szefów dyplomacji USA i Rosji. Wcześniej Trump deklarował, że do spotkania w Budapeszcie może dojść w ciągu dwóch tygodni.

Informacja pojawiła się po poniedziałkowej rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu krajów, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, po której anulowano wstępny plan ich bezpośredniego spotkania w tym tygodniu. Kreml odrzucił wezwanie Trumpa do zawieszenia broni. Mimo to rozmówca agencji Reutera ocenił rozmowę Rubio z Ławrowem jako "produktywną".

"To może zająć trochę czasu". Kreml odpowiada ws. spotkania Putin-Trump

Po rozmowie z Putinem przeprowadzonej w ubiegły czwartek (16 października), Trump zapowiedział spotkanie szefów resortów spraw zagranicznych obu państw - Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Oznajmił, że ministrowie spotkają się w następnym tygodniu, jeszcze przed szczytem Trump-Putin, do którego miało dojść w ciągu dwóch tygodni - przypomniała agencja.

Jednak stacja CNN przekazała we wtorek, powołując się na anonimowego urzędnika Białego Domu, że spotkanie Rubio-Ławrow nie dojdzie do skutku w najbliższych dniach. Jeden z informatorów CNN ujawnił, że przyczyną przełożenia rozmów ministrów były rozbieżne oczekiwania obu stron co do sposobu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

ZOBACZ: "Jestem w trakcie długiej rozmowy". Trump zdzwonił się z Putinem

Kreml oświadczył we wtorek - odnosząc się do spotkania Putin-Trump - że nie można przełożyć szczytu, którego data nie została ostatecznie ustalona. - Prezydenci porozumieli się (co do spotkań), ale nie możemy przełożyć czegoś, co nie zostało jeszcze sfinalizowane - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. - Ani prezydent Trump, ani prezydent Putin nie podali dokładnych dat - poinformował.

- Potrzebujemy przygotowań, poważnych przygotowań - powiedział Pieskow. - To może zająć trochę czasu. Właśnie dlatego początkowo nie ustalono żadnych konkretnych dat - przekonywał rzecznik. Naciskany przez dziennikarzy, podkreślił, że nie ma żadnych informacji na temat ewentualnej daty szczytu przywódców.

ZOBACZ: Będzie spotkanie Trump-Putin. Biały Dom wskazał lokalizację

Wcześniej, jak podały rosyjskie media, rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa wyraziła pogląd, że doniesienia o przełożeniu spotkania ministrów Ławrowa i Rubio są mistyfikacją zachodnich mediów. - (Oni) sami rozpuszczają plotki, a potem sami je dementują - powiedziała.

