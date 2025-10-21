ZUS nie wypłaci emerytury od razu, jeśli nie dopełni się jednej ważnej formalności

Ustawowy wiek emerytalny w Polsce to 65 lat u mężczyzny i 60 lat u kobiety. Osiągając ten próg, pracujący obywatel musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Jeśli chce przejść na emeryturę, musi zadbać o rozwiązanie stosunku pracy. Jest to jeden z najważniejszych kroków, które powinno się podjąć.

ZUS może nie wypłacić emerytury. O tym warto pamiętać

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ubiegający się o emeryturę musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Chodzi zarówno o umowy zawarte w Polsce, jak i te, które podpisano m.in. w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Tę kwestię precyzuje ustawa o emeryturach i rentach. Artykuł 103a mówi jasno o zawieszeniu prawa do przyznanego świadczenia z powodu kontynuowania zatrudnienia.

ZOBACZ: Kto najbardziej traci na wcześniejszej emeryturze? Statystyki są bezlitosne

Jeśli ZUS podjął decyzję o niewypłacaniu środków z uwagi na niedopełnienie tego obowiązku, konieczne może być dostarczenie państwowemu ubezpieczycielowi dokumentów poświadczających zakończenie aktywności zawodowej. Takim pismem jest na przykład świadectwo pracy albo wydane przez podmiot zatrudniający zaświadczenie.

Jeśli senior chce wykorzystać uprawnienia do rozpoczęcia pozyskiwania świadczeń, może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę (jego okres może wynieść do trzech miesięcy) lub porozumieć się z pracodawcą i odejść za porozumieniem stron, co pozwala ustalić dokładną datę opuszczenia zakładu.

Pobory i przelew z ZUS w jednym miesiącu

W tym kontekście cenną radę daje rzeczniczka ZUS w woj. kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek. Zaleca ona, aby rozwiązać stosunek pracy na jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i jeszcze w tym samym miesiącu złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. W efekcie otrzyma się zarówno pensję, jak i świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje bowiem emerytury od daty zawnioskowania.

ZOBACZ: Twarde przepisy renty wdowiej. Część seniorów nie dostanie jej wcale

Rzeczniczka dodaje też, że warto zająć się tą kwestią po dniu urodzin. Wówczas w dokumentach stajemy się starsi o rok i tym samym skraca się spodziewany okres naszego życia. W efekcie zgromadzony kapitał dzielony jest przez mniej oczekiwanych miesięcy i kwota świadczenia wzrasta.

Podobny skutek, związany z waloryzacją składek na koncie w ZUS, wiąże się z przejściem na emeryturę w lipcu. Można na tym zyskać nawet kilkaset złotych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl