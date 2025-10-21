Zuchwała kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone

W niedzielę rano - jak podała lokalna prokuratura - cztery osoby dokonały spektakularnej kradzieży w paryskim Luwrze. Udało im się wynieść z muzeum dziewięć klejnotów Korony Francuskiej z XIX wieku. Jeden z nich - korona cesarzowej Eugenii - został znaleziony poza terenem muzeum. Pozostałych osiem dotąd nie udało się odzyskać.

Wśród "bezcennych antyków" są m.in. tiary cesarskie, naszyjniki i broszki. Według ustaleń francuskich dziennikarzy żaden z tych przedmiotów nie był ubezpieczony. Odpowiedzialność za ich ochronę ponosi państwo.

- Kiedy obiekt z kolekcji narodowej zostaje uszkodzony, zniszczony lub skradziony z muzeum, w którym się znajduje, państwo jest swoim własnym ubezpieczycielem - tłumaczyła Irene Barnouin, szefowa francuskiego oddziału brokera WTW, cytowana przez Sud Ouest.

Kradzież klejnotów z Luwru. Ubezpieczenie ich było za drogie

Niekorzystanie z usług prywatnego ubezpieczyciela ma wynikać przede wszystkim z czynników ekonomicznych. - Koszt wykupienia ubezpieczenia jest bardzo wysoki, podczas gdy wskaźnik potencjalnej szkody dla muzeum pozostaje niski - wyjaśniła ekspertka.

Barnouin podkreśliła jednak, że są wyjątki. Kiedy muzea narodowe mają własne kolekcje - będące bezpośrednio pod ich opieką, a nie francuskiego rządu - zdarza się, że wykupują polisy.

ZOBACZ: Francuzi jednak nie chcą pomocy Izraela? Luwr wydał oświadczenie

- Jeśli kolekcja jest warta 100 mln euro, to ubezpieczają ją na 5 mln, ponieważ uważają, że całość nie może zniknąć - powiedziała. Dodała, że ubezpieczenia na większe kwoty "są praktycznie niemożliwe".

Przekazała też, że od 1993 roku rząd Francji udziela własnej gwarancji na kradzieże przedmiotów o wartości ponad 200 mln euro. Według wiedzy Barnouin ubezpieczenie to dotąd nie zostało nikomu wypłacone, ponieważ "nigdy nie było tak dużej straty".

"Napad stulecia". Policja szuka złodziei, szanse maleją

- Do tej pory jest to bez wątpienia napad stulecia we Francji. Jednocześnie ze względu na spektakularną stronę kradzieży, bezcenną wartość łupu, oryginalność modus operandi, międzynarodowe reperkusje i kontrowersje polityczne, jakie wywołuje - odpowiedział na pytania dziennikarzy "Le Parisien" rzecznik prasowy departamentu sprawiedliwości francuskiej policji Jean-Michel Decugis.

Służby twierdzą, że akcja rabunkowa w Luwrze została przeprowadzona na zlecenie. Szanse odzyskania klejnotów są niskie, ponieważ te trafiły prawdopodobnie wprost do kolekcjonera, a nie na czarny rynek.

ZOBACZ: Prezydent Francji zabrał głos po napadzie na Luwr. Padły deklaracje

Jean-Michel Decugis podkreślił, że - mimo powszechnej opinii o wysokim poziomie bezpieczeństwa eksponatów w Luwrze - muzeum jest słabo chronione.

Wystarczyło siedem minut. Ukradli bezcenne przedmioty

Według relacji świadków i nagrań z monitoringu sprawcy kradzieży przyjechali na skuterze i weszli do budynku od strony, w której trwają prace budowlane. Po przedostaniu się do sali z klejnotami mieli grozić strażnikom i wyciągnąć drogocenne przedmioty z gablot. Akcja trwała w sumie siedem minut.

Minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin stwierdził w poniedziałek, że kraj "poniósł porażkę" w związku z kradzieżą z Luwru. Z raportu Trybunału Obrachunkowego, podawanego przez agencję AFP, wynika, że infrastruktura chroniąca obiekty w Luwrze posiada istotne luki. Rząd zlecił wobec tego audyt większości muzeum we Francji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni