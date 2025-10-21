"Zombifikacja ludności". Szef rosyjskiego wywiadu o gotowości NATO do wojny
NATO zamierza w krótkim czasie przygotować zasoby na wojnę z Rosją - powiedział Siergiej Naryszkin, dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Wskazał przy tym na odtwarzanie europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Jego zdaniem zachodni politycy "zombifikują" ludność "propagandą o nieuchronnej agresji ze strony Moskwy".
Siergiej Naryszkin pojawił się w Samarkandzie w Uzbekistanie, gdzie uczestniczył w posiedzeniu przedstawicieli służb specjalnych Wspólnoty Niepodległych Państw.
W trakcie swojego przemówienia szef rosyjskiego wywiadu przekonywał, że państwa Paktu Północnoatlantyckiego przygotowują się do konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską.
- Rozpoczęto proces zwielokrotniania produkcji europejskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, rozwój środków mobilizacyjnych i "zombifikację" ludności propagandą o nieuchronnej agresji ze strony Moskwy - wymieniał.
"NATO szykuje się do wojny z Rosją". Siergiej Naryszkin o "rusofobii" i zbrojeniach w Europie
Naryszkin przekonywał, że do uniknięcia globalnego konfliktu zbrojnego potrzebna będzie "wytrwałość, zdolność do kompromisu i odpowiedzialność". - Niemniej jednak cechy te zostały zachowane na Wschodzie, a Zachód prawie je zatracił - uważa szef rosyjskich służb specjalnych.
Jego zdaniem europejscy członkowie NATO nie mają "długofalowych planów utrzymania bezpieczeństwa na kontynencie", a zamiast tego, to co ich rządzący mają mieć do zaoferowania, to "rusofobia i przyspieszona rozbudowa europejskiego potencjału wojskowego z myślą o konflikcie zbrojnym na dużą skalę z Rosją".
ZOBACZ: Zachodnie media piszą o klęsce Putina. Dyktator musiał odwołać szczyt z państwami arabskimi
Agencja TASS podała, że "w ostatnich latach Rosja odnotowuje bezprecedensową aktywność NATO w pobliżu jego zachodnich granic". Jak dalej czytamy - "sojusz rozszerza inicjatywy i nazywa to odstraszaniem agresji".
Zaznaczono, że Kreml od dawna wyraża zaniepokojenie rosnącą siłą NATO w Europie. "MSZ zadeklarowało otwartość na dialog z NATO, ale na równych zasadach, podczas gdy Zachód powinien porzucić kurs na militaryzację kontynentu" - czytamy.
Szef rosyjskiego wywiadu groził Polsce
W połowie kwietnia Naryszkin groził, że w przypadku ataku NATO na Rosję, straty poniosą wszystkie państwa sojuszu, ale jako pierwsze ucierpią Polska i kraje bałtyckie.
Także wtedy podkreślał wzmożone działania sił sojuszu przy granicy z Rosją i Białorusią.
