Siergiej Naryszkin pojawił się w Samarkandzie w Uzbekistanie, gdzie uczestniczył w posiedzeniu przedstawicieli służb specjalnych Wspólnoty Niepodległych Państw.

W trakcie swojego przemówienia szef rosyjskiego wywiadu przekonywał, że państwa Paktu Północnoatlantyckiego przygotowują się do konfrontacji militarnej z Federacją Rosyjską.

- Rozpoczęto proces zwielokrotniania produkcji europejskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, rozwój środków mobilizacyjnych i "zombifikację" ludności propagandą o nieuchronnej agresji ze strony Moskwy - wymieniał.

"NATO szykuje się do wojny z Rosją". Siergiej Naryszkin o "rusofobii" i zbrojeniach w Europie

Naryszkin przekonywał, że do uniknięcia globalnego konfliktu zbrojnego potrzebna będzie "wytrwałość, zdolność do kompromisu i odpowiedzialność". - Niemniej jednak cechy te zostały zachowane na Wschodzie, a Zachód prawie je zatracił - uważa szef rosyjskich służb specjalnych.

Jego zdaniem europejscy członkowie NATO nie mają "długofalowych planów utrzymania bezpieczeństwa na kontynencie", a zamiast tego, to co ich rządzący mają mieć do zaoferowania, to "rusofobia i przyspieszona rozbudowa europejskiego potencjału wojskowego z myślą o konflikcie zbrojnym na dużą skalę z Rosją".

Agencja TASS podała, że "w ostatnich latach Rosja odnotowuje bezprecedensową aktywność NATO w pobliżu jego zachodnich granic". Jak dalej czytamy - "sojusz rozszerza inicjatywy i nazywa to odstraszaniem agresji".

Zaznaczono, że Kreml od dawna wyraża zaniepokojenie rosnącą siłą NATO w Europie. "MSZ zadeklarowało otwartość na dialog z NATO, ale na równych zasadach, podczas gdy Zachód powinien porzucić kurs na militaryzację kontynentu" - czytamy.

Szef rosyjskiego wywiadu groził Polsce

W połowie kwietnia Naryszkin groził, że w przypadku ataku NATO na Rosję, straty poniosą wszystkie państwa sojuszu, ale jako pierwsze ucierpią Polska i kraje bałtyckie.

Także wtedy podkreślał wzmożone działania sił sojuszu przy granicy z Rosją i Białorusią.

