Szymon Hołownia poinformował już wcześniej, że nie będzie się ubiegał o ponowny wybór na przewodniczącego swojej partii, a z funkcją marszałka Sejmu - zgodnie z umową koalicyjną - pożegna się 13 listopada. Potwierdził też medialne doniesienia o złożeniu aplikacji w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", powołując się na informacje Wojciecha Szackiego z Polityka Insight, były dziennikarz ma także zabiegać o funkcję ambasadora RP w USA.

Hołownia ambasadorem w USA? Jest komentarz Sikorskiego

Szef MSZ Radosław Sikorski we wtorek w Radiu Rodzina powiedział, że doniesienia na temat nowej funkcji Hołowni to "zbędne spekulacje". Dodał, że według niego takie plotki tworzą osoby, które w tej sprawie próbują "zrobić krzywdę" Hołowni.

- Pracujemy nad tym, aby Polacy obejmowali najwyższe funkcje w systemie międzynarodowym (...). Ja napisałem już pismo, jest cała kampania na rzecz Szymona Hołowni. On sam wie, jakie są jego szanse (Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców - przyp.red.), ale trzeba panu Bogu dać szanse - powiedział wicepremier Sikorski.

W poniedziałek na temat ambasadorskiej posady dla Hołowni wypowiedział się prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem głowy państwa, obecny marszałek Sejmu byłby "lepszym kandydatem na ambasadora USA, niż obecnym ambasadorem jest pan Klich".

Nominacje ambasadorskie przedmiotem sporu między MSZ a Pałacem Prezydenckim

Spór o nominacje ambasadorskie trwa od marca 2024 roku, gdy szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował, że ponad pięćdziesięciu ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych.

Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślił w tamtej sytuacji, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy zakończyli wykonywanie swoich obowiązków, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci o statusie charge d’affaires. Jedna z takich sytuacji ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie były szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego.

