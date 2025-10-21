Zamach na premiera Słowacji. Napastnik usłyszał wyrok

Rozprawa rozpoczęła się przed Specjalnym Sądem Karnym tuż po godzinie 9. Jak informowały słowackie media, na miejscu zgromadziły się dziesiątki dziennikarzy z wielu krajów.

Słowacja. Zamach na premiera Fico. Sprawca usłyszał wyrok

O 9:13 sędzia otworzył rozprawę i po kilku minutach Juraj Cintula usłyszał wyrok skazujący na 21 lat więzienia. Jednocześnie przekazano, że mężczyzna będzie odsiadywał karę w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

"Uważam, że dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie morderczego ataku na premiera Republiki Słowackiej stanowi znaczący krok w kierunku wymierzenia sprawiedliwości i zapobieżenia powtórzeniu się tak strasznego czynu" - napisał po ogłoszeniu wyroku słowacki Prokurator Generalny Maroš Žilinka.

Artykuł aktualizowany.

