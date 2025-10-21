W poniedziałek wieczorem samolot pasażerski lądował awaryjnie na lotnisku w Nebrasce. Decyzja spowodowana była problemami z komunikacją na pokładzie maszyny. Personel pokładowy usiłowała zaalarmować o sytuacji pilotów.

"Załoga samolotu pukała do drzwi kokpitu" - czytamy w oświadczeniu Federalnej Administracji Lotnictwa.

Piloci stracili łączność radiową z obsługą, więc personel postanowił powiadomić ich o problemie uderzając w zamknięte drzwi kokpitu. Zachowanie to wzbudziło jednak obawy, że ktoś nieuprawniony próbuje włamać się do środka.

Według serwisu FlightRadar samolot linii American Airlines, obsługiwany przez regionalnego przewoźnika SkyWest, wystartował po godz. 19 czasu miejscowego z Omaha w Nebrasce i kierował się do Los Angeles. Zaledwie 36 minut później maszyna zawróciła i wylądowała z powrotem na lotnisku Eppley.

Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała w oświadczeniu, że samolot wylądował bezpiecznie "po zgłoszeniu sytuacji awaryjnej, gdy pilot nie mógł skontaktować się z personelem pokładowym".

"Problemy z systemem łączności". Kapitan zwrócił się do pasażerów

"Po lądowaniu stwierdzono, że wystąpił problem z systemem łączności wewnętrznej, a załoga samolotu pukała do drzwi kokpitu" - podano.

Na nagraniu wideo ukazującym moment lądowania maszyny słychać kapitana, który zwraca się do zdezorientowanych pasażerów. - Nie byliśmy pewni, czy coś się dzieje z samolotem, dlatego wracamy. To trochę potrwa. Musimy dowiedzieć się, co się dzieje - oznajmił.

Stacja NBC wyjaśnia, że drzwi do kokpitu w samolotach pasażerskich są zazwyczaj zamykane podczas lotu, zostały również wzmocnione zgodnie z przepisami wprowadzonymi po atakach 11 września 2001 roku. W większości maszyn znajduje się jednak panel dotykowy, za pomocą którego załoga może poprosić o dostęp do pomieszczenia. Nie wiadomo, czy w tym przypadku podjęto taką próbę.

