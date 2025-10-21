Węgierski minister reaguje na krytykę Zełenskiego. "Wielu zrobi wszystko"
Szef MSZ Węgier Peter Szijarto stwierdził, że "wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie". To właśnie stolica Węgier została wybrana na miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Decyzję tą skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Data spotkania nie jest jeszcze znana.
Wołodymyr Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.
Szczyt w Budapeszcie. Zełenski krytykuje, minister reaguje
"Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład" w rozmowy – powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.
"Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie" - napisał w poniedziałek na platformie X szef MSZ Węgier, Peter Szijjarto.
Wcześniej w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji zapowiedział na Facebooku, że we wtorek uda się do Waszyngtonu. Szijjarto nie wyjaśnił, z kim będzie rozmawiać w USA, ani jaki jest program jego wizyty.
Spotkanie w Budapeszcie. Kiedy rozmowy Trump-Putin?
W poniedziałek rozmowę telefoniczną przed planowanym szczytem przywódców USA i Rosji przeprowadzili szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Rosyjskie MSZ określiło ją jako konstruktywną. Amerykański Departament Stanu zaznaczył, że Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji do współpracy Moskwy i Waszyngtonu w celu wypracowania trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Donalda Trumpa".
Rubio i Ławrow mają spotkać się twarzą w twarz jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek.
Daty spotkania w Budapeszcie jeszcze nie ustalono, chociaż Trump poinformował, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni.
