Szef MSZ Węgier Peter Szijarto stwierdził, że "wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie". To właśnie stolica Węgier została wybrana na miejsce spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Decyzję tą skrytykował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Data spotkania nie jest jeszcze znana.

Węgierski minister reaguje na krytykę Zełenskiego. "Wielu zrobi wszystko"
PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto
Wołodymyr Zełenski uznał, że Budapeszt nie jest najlepszym miejscem do rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie ze względu na przychylne Rosji stanowisko premiera Węgier Viktora Orbana. Dodał, że i tak przyjedzie, jeśli zostanie zaproszony.

Szczyt w Budapeszcie. Zełenski krytykuje, minister reaguje

"Nie wierzę, że premier, który blokuje Ukrainę na każdym kroku, może zrobić cokolwiek dobrego dla Ukraińców, a nawet wnieść zrównoważony wkład" w rozmowy – powiedział Zełenski, cytowany przez Bloomberga.

 

ZOBACZ: Iskrzy między Kijowem a Budapesztem. "Ukraina nie jest niepodległym krajem"

 

"Wielu zrobi wszystko, by zablokować Szczyt Pokojowy w Budapeszcie" - napisał w poniedziałek na platformie X szef MSZ Węgier, Peter Szijjarto. 

 

Wcześniej w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji zapowiedział na Facebooku, że we wtorek uda się do Waszyngtonu. Szijjarto nie wyjaśnił, z kim będzie rozmawiać w USA, ani jaki jest program jego wizyty.

Spotkanie w Budapeszcie. Kiedy rozmowy Trump-Putin? 

W poniedziałek rozmowę telefoniczną przed planowanym szczytem przywódców USA i Rosji przeprowadzili szefowie dyplomacji obu państw, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Rosyjskie MSZ określiło ją jako konstruktywną. Amerykański Departament Stanu zaznaczył, że Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji do współpracy Moskwy i Waszyngtonu w celu wypracowania trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Donalda Trumpa".

 

Rubio i Ławrow mają spotkać się twarzą w twarz jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek.

 

Daty spotkania w Budapeszcie jeszcze nie ustalono, chociaż Trump poinformował, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni.

 

Dawid Skrzypiński / mjo / PAP
