Na początku października w regionie Kjös w południowo-zachodniej Islandii odkryto trzy komary - jest to pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Znalezisko potwierdził Matthias Alfredsson, entomolog z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej.

Islandia: W kraju znaleźli komary. Pierwszy taki przypadek w historii

O odkryciu po raz pierwszy poinformował Björn Hjaltason. Mężczyzna, aby zwabić owady, umieszcza w pobliżu swojego domu specjalne plecione opaski nasączone czerwonym winem.

W pierwszej chwili Islandczyk wziął komara za "dziwnie wyglądającą muchę". - Od razu podejrzewałem, co to może być. To była samica - opisywał spotkanie z owadem. Potem znalazł dwa kolejne.

ZOBACZ: Rzadki spektakl na nocnym niebie. Dwie jasne komety widoczne z Polski

Islandzki Instytut Historii Naturalnej pobrał próbki do analizy i potwierdził podejrzenia Hjaltasona - rzeczywiście były to komary.

Komar odporny na zimno pozostanie w Islandii? Naukowcy nie mają wątpliwości

Serwis ruv.is opisuje, że to culiseta annulata, komar odporny na zimno. Najchłodniejsze miesiące w roku zazwyczaj przeczekuje w osłoniętych miejscach - piwnicach czy stodołach. Jest bardzo prawdopodobne, że teraz gatunek ten pozostanie na wyspie.

- To pierwszy przypadek wykrycia komarów na islandzkiej ziemi, choć wcześniej zdarzało się, że niektóre osobniki przedostawały się do kraju na pokładach przylatujących samolotów - mówi Matthias Alfredsson.

Entomolog zgadza się z Hjaltasonem, że to odkrycie ma ogromne znaczenie. Naukowcy bowiem od dawna przewidywali, że komary w końcu dotrą do Islandii. Badacze byli pewni swoich przypuszczeń zwłaszcza po tym, jak w 2015 roku w kraju osiedliły się gryzące meszki.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni