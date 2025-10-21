Wcześniej ich tam nie było. Zaskakujące odkrycie na Islandii
Jest odporny na zimno, a chłodne miesiące przeczekuje w osłoniętych miejscach - mowa o gatunku komara, którego trzy osobniki odnaleziono na Islandii. Wcześniej wyspa uważana była za jedno z nielicznych miejsca na świecie wolne od tych owadów. "To odkrycie ma ogromne znaczenie" - przekonują naukowcy.
Na początku października w regionie Kjös w południowo-zachodniej Islandii odkryto trzy komary - jest to pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Znalezisko potwierdził Matthias Alfredsson, entomolog z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej.
Islandia: W kraju znaleźli komary. Pierwszy taki przypadek w historii
O odkryciu po raz pierwszy poinformował Björn Hjaltason. Mężczyzna, aby zwabić owady, umieszcza w pobliżu swojego domu specjalne plecione opaski nasączone czerwonym winem.
W pierwszej chwili Islandczyk wziął komara za "dziwnie wyglądającą muchę". - Od razu podejrzewałem, co to może być. To była samica - opisywał spotkanie z owadem. Potem znalazł dwa kolejne.
Islandzki Instytut Historii Naturalnej pobrał próbki do analizy i potwierdził podejrzenia Hjaltasona - rzeczywiście były to komary.
Komar odporny na zimno pozostanie w Islandii? Naukowcy nie mają wątpliwości
Serwis ruv.is opisuje, że to culiseta annulata, komar odporny na zimno. Najchłodniejsze miesiące w roku zazwyczaj przeczekuje w osłoniętych miejscach - piwnicach czy stodołach. Jest bardzo prawdopodobne, że teraz gatunek ten pozostanie na wyspie.
- To pierwszy przypadek wykrycia komarów na islandzkiej ziemi, choć wcześniej zdarzało się, że niektóre osobniki przedostawały się do kraju na pokładach przylatujących samolotów - mówi Matthias Alfredsson.
Entomolog zgadza się z Hjaltasonem, że to odkrycie ma ogromne znaczenie. Naukowcy bowiem od dawna przewidywali, że komary w końcu dotrą do Islandii. Badacze byli pewni swoich przypuszczeń zwłaszcza po tym, jak w 2015 roku w kraju osiedliły się gryzące meszki.
