Jest odporny na zimno, a chłodne miesiące przeczekuje w osłoniętych miejscach - mowa o gatunku komara, którego trzy osobniki odnaleziono na Islandii. Wcześniej wyspa uważana była za jedno z nielicznych miejsca na świecie wolne od tych owadów. "To odkrycie ma ogromne znaczenie" - przekonują naukowcy.

Pixabay
W Islandii po raz pierwszy znaleziono komary
Na początku października w regionie Kjös w południowo-zachodniej Islandii odkryto trzy komary - jest to pierwszy taki przypadek w historii tego kraju. Znalezisko potwierdził Matthias Alfredsson, entomolog z Islandzkiego Instytutu Historii Naturalnej.

Islandia: W kraju znaleźli komary. Pierwszy taki przypadek w historii

O odkryciu po raz pierwszy poinformował Björn Hjaltason. Mężczyzna, aby zwabić owady, umieszcza w pobliżu swojego domu specjalne plecione opaski nasączone czerwonym winem.

 

W pierwszej chwili Islandczyk wziął komara za "dziwnie wyglądającą muchę". - Od razu podejrzewałem, co to może być. To była samica - opisywał spotkanie z owadem. Potem znalazł dwa kolejne.

 

ZOBACZ: Rzadki spektakl na nocnym niebie. Dwie jasne komety widoczne z Polski

 

Islandzki Instytut Historii Naturalnej pobrał próbki do analizy i potwierdził podejrzenia Hjaltasona - rzeczywiście były to komary.

Komar odporny na zimno pozostanie w Islandii? Naukowcy nie mają wątpliwości

Serwis ruv.is opisuje, że to culiseta annulata, komar odporny na zimno. Najchłodniejsze miesiące w roku zazwyczaj przeczekuje w osłoniętych miejscach - piwnicach czy stodołach. Jest bardzo prawdopodobne, że teraz gatunek ten pozostanie na wyspie.

 

- To pierwszy przypadek wykrycia komarów na islandzkiej ziemi, choć wcześniej zdarzało się, że niektóre osobniki przedostawały się do kraju na pokładach przylatujących samolotów - mówi Matthias Alfredsson.

 

Entomolog zgadza się z Hjaltasonem, że to odkrycie ma ogromne znaczenie. Naukowcy bowiem od dawna przewidywali, że komary w końcu dotrą do Islandii. Badacze byli pewni swoich przypuszczeń zwłaszcza po tym, jak w 2015 roku w kraju osiedliły się gryzące meszki.

 

Marta Stępień / polsatnews.pl
