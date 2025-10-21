We wtorek (21 października) w większości kraju wystąpi zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie na zachodzie i południu niebo chwilami przysłonią gęstsze chmury, z których miejscowo może spaść słaby deszcz. W Tatrach pojawią się także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 8 do 9 st. C na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich, około 12 st. C w centrum, do 16-17 st. C na zachodzie kraju.

Wiatr, wiejący z południa i południowego wschodu, będzie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Nad morzem i w górach porywy mogą sięgać 55 km/h, a w Bieszczadach i Beskidach nawet 75 km/h. Wysoko w Tatrach i innych partiach gór wiatr osiągnie do 80 km/h.

Prognoza pogody z wtorku na środę. Chłodniejsza noc z mgłami

Noc z wtorku na środę zapowiada się spokojnie, choć z miejscowymi opadami deszczu - głównie na zachodzie, południu i nad morzem.

Na północy kraju mogą wystąpić mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Temperatura spadnie do 1 st. C w kotlinach górskich i 3 st. C na północnym wschodzie. Na zachodzie i nad morzem utrzyma się w granicach 8–9°C.

Wiatr przeważnie słaby, ale w górach i nad Bałtykiem okresami umiarkowany, w porywach do 70 km/h.

Środa z większym zachmurzeniem, ale cieplejsza

W środę (22 października) słońce pokaże się głównie na wschodzie kraju, gdzie możliwe będą chwilowe rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze niebo zdominuje duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a miejscami - z wyjątkiem wschodu - pojawią się przelotne, słabe opady deszczu. Rano na północy znów może zalegać mgła ograniczająca widzialność do pół kilometra.

Temperatura maksymalna będzie nieco wyższa niż dzień wcześniej - od około 10 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, przez 15 st. C w centrum, do 17 st. C na zachodzie i miejscami na południu kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, szczególnie w Beskidzie Niskim, gdzie może dochodzić do 65 km/h. W Bieszczadach i Sudetach powieje do 70 km/h, z kierunków południowych i południowo-zachodnich.

