Tragedia w Myszkowie. Starsze małżeństwo zatruło się tlenkiem węgla
Ciało 79-letniej kobiety i 83-letniego mężczyzny odnaleziono w jednym z domów w Myszkowie na Śląsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że małżeństwo zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla wydobywającego się z pieca węglowego. Strażacy apelują o ostrożność w eksploatacji urządzeń grzewczych i montowanie czujników.
O śmierci dwojga seniorów poinformowała po południu rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska.
- Prawdopodobnym źródłem tlenku węgla był zamontowany w domu piec węglowy - dodała.
St. sierż. Klaudia Maladyn z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie powiedziała PAP, że interwencję służb w jednym z domów zainicjowała przed godz. 13:00 kobieta zaniepokojona tym, że nie może nawiązać kontaktu ze swoimi rodzicami.
- Policjanci na miejscu ujawnili ciała 79-letniej kobiety i 83-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora - powiedziała st. sierż. Klaudia Maladyn.
Strażacy kolejny raz zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu urządzeń grzewczych.
- Pamiętajmy o dokonywaniu przeglądów i czyszczeniu urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Apelujemy - zamontuj czujnik tlenku węgla, uratuj siebie i swoich bliskich - podkreśliła bryg. Gołębiowska.
Początek sezonu grzewczego. Rośnie liczba ofiar czadu
Od początku obecnego sezonu grzewczego straż pożarna w woj. śląskim była 30 razy informowana o wydzielaniu się czadu w budynkach mieszkalnych. 13 osób zostało poszkodowanych, a dwie zmarły.
Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu.
Objawami lżejszego zatrucia czadem są: ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności.
Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.
Co zrobić, żeby uchronić się przed zaczadzeniem?
Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych.
Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.
Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta.
Ponadto nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.
