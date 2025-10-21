O śmierci dwojga seniorów poinformowała po południu rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska.

- Prawdopodobnym źródłem tlenku węgla był zamontowany w domu piec węglowy - dodała.

Tragedia w Myszkowie. Starsze małżeństwo zatruło się tlenkiem węgla

St. sierż. Klaudia Maladyn z Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie powiedziała PAP, że interwencję służb w jednym z domów zainicjowała przed godz. 13:00 kobieta zaniepokojona tym, że nie może nawiązać kontaktu ze swoimi rodzicami.

- Policjanci na miejscu ujawnili ciała 79-letniej kobiety i 83-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze pracują na miejscu pod nadzorem prokuratora - powiedziała st. sierż. Klaudia Maladyn.

ZOBACZ: Zatrucie w zakładzie na Śląsku. Poszkodowanych 17 osób

Strażacy kolejny raz zaapelowali o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu urządzeń grzewczych.

- Pamiętajmy o dokonywaniu przeglądów i czyszczeniu urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Apelujemy - zamontuj czujnik tlenku węgla, uratuj siebie i swoich bliskich - podkreśliła bryg. Gołębiowska.

Początek sezonu grzewczego. Rośnie liczba ofiar czadu

Od początku obecnego sezonu grzewczego straż pożarna w woj. śląskim była 30 razy informowana o wydzielaniu się czadu w budynkach mieszkalnych. 13 osób zostało poszkodowanych, a dwie zmarły.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną ponad 200 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu.

ZOBACZ: Bezbarwny, bezwonny i niewykrywalny. Znów zaatakował

Objawami lżejszego zatrucia czadem są: ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności.

Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał lub nawet śmierć.

Co zrobić, żeby uchronić się przed zaczadzeniem?

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych.

Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Aby uniknąć zaczadzenia, należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta.

Ponadto nie należy zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni