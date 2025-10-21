Sceny, które wstrząsnęły Argentyną rozegrały się podczas programu Dolar Blue, emitowanym 15 października. Kiedy kamery skierowane były na Hernana Damianiego, parlamentarzystę i lidera tamtejszej opozycji rozegrała się tragedia.

Na nagraniu widać przemawiającego 63-latka, który nagle zaczyna mieć problemy z oddychaniem i osuwa się na ziemię. Widząc, co się dzieje, siedzący obok niego inny gość programu, próbował go złapać za ramię. Na pomoc politykowi natychmiast ruszyli wszyscy świadkowie dramatycznych scen. Próby reanimacji Damianiego podjął były minister zdrowia Walter Villalba.

Argentyna. Nie żyje Hernan Damiani. Tragedia w programie na żywo

Po przybyciu ratowników medycznych 63-latek został przetransportowany do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Przyczyną jego śmierci był zawał serca.

Po tragedii program wydał oświadczenie, w którym wezwał widzów, aby nie udostępniali materiału filmowego z szacunku dla rodziny Damianiego. Nagranie zostało usunięte z YouTube'a.

Politycy i obywatele wstrząśnięci. "Z bólem żegnamy"

Ubolewanie po stracie kolegi wyrazili członkowie Union Civica Radical, z którą polityk był związany od lat. "Z bólem żegnamy wielkiego działacza i przywódcę z Misiones, Hernana Damianiego. Zmarł, broniąc swoich idei podczas debaty" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

"Przywódcy polityczni, koledzy i obywatele wyrazili głęboki smutek z powodu jego nagłej śmierci" - podał "The Economic Times".

Jego ciało zostało wystawione na widok publiczny w czwartek w siedzibie partii w Posadas - podał portal ynetnews.com.

Damiani zmarł na kilka dni przed argentyńskimi wyborami parlamentarnymi, w których startował.

