Szef MON zapowiada bezwzględną reakcję na akty dywersji. "Przestrzegam wszystkich"

Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdził podczas wtorkowej konferencji prasowej, że w ostatnim czasie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami zatrzymali osiem osób. Wcześniej premier Donald Tusk napisał o tym w mediach społecznościowych.

Akcja ABW. Trzej Ukraińcy zatrzymani

Dobrzyński dodał, że w ostatnich miesiącach zatrzymano łącznie 55 osób działających na szkodę Polski na zlecenie rosyjskiego wywiadu. W ostatniej akcji ABW, zatrzymane zostały trzy osoby.

- Te osoby zatrzymane to przede wszystkim 21-letni Ukrainiec. Mieszkał tutaj niedaleko pod Warszawą, pracował w magazynie jako magazynier. Ze wstępnych informacji wynika, że razem ze swoimi kolegami, dwoma innymi Ukraińcami, stworzyli pewnego rodzaju szlak, gdzie mieli przesyłać materiały wybuchowe – powiedział Dobrzyński.

Do tych doniesień odniósł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że państwo będzie bezwzględne wobec osób zagrażających jego bezpieczeństwu.

Akcje dywersyjne w Polsce. Kosiniak-Kamysz ostrzega

- Przestrzegam wszystkich, szczególnie obywateli Rzeczypospolitej, ale wszystkich tych, którzy biorą udział w takich procederach lub dają się skusić: nie ulegajcie jakimś łatwym sposobom zarobienia pieniędzy, bo za to grożą lata więzienia i my tutaj będziemy bezwzględni. Polskie państwo będzie bezwzględne wobec tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Tu nie ma żadnej taryfy ulgowej, tu nie ma żadnej litości dla takiego zachowania - ostrzegł szef MON i podkreślił, że jest to "zorganizowany atak na naszą cywilizację, zorganizowany atak na nasze wartości, na państwo polskie, na państwa natowskie, na Unię Europejską".

Wicepremier dodał że działania te nie ograniczają się do Polski. Podobne incydenty, jak pojawienie się dronów nad lotniskiem w Kopenhadze, miały miejsce także na Litwie, w Czechach, Francji i Niemczech.

- Jeżeli niektórzy myślą, że Rosja jest daleko od nich, to Rosja jest bardzo blisko każdego z państw europejskich - dodał.

Równolegle do ostatniej akcji ABW, w Rumunii zatrzymano dwóch innych obywateli Ukrainy, którzy ściśle współdziałali z podejrzanym Danylo H. Do zatrzymania doszło dzięki wspólnym działaniom prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami rumuńskimi (SRI) skierowanym przeciwko agresywnej aktywności rosyjskich służb specjalnych.

