Swój program komediowy zatytułowany "Trudne dzieciństwo" Cejrowski zaprezentuje we wtorek 21 października w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Artysta, podróżnik i przedsiębiorca jest znany ze swoich wyrazistych i kreujących kontrowersje poglądów. W odpowiedzi na zarzuty sam siebie nazywał m.in. "religijnym talibem".

Cejrowski na uczelni. Samorząd studentów przeciw

Przeciwko występowi zaprotestował studencki samorząd łódzkiej uczelni.

"Pragniemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec organizacji wydarzenia z udziałem Pana Wojciecha Cejrowskiego w murach naszej Uczelni" - napisano w stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych.

Studenci zapewnili, że ich oświadczenie "nie wynika z różnicy poglądów politycznych", lecz podyktowane jest troską "o zachowanie naukowego i etycznego charakteru Uniwersytetu". Według samorządu, nie jest to też kwestia wolności słowa.

"Niezmiennie stojąc na straży wolności słowa, będącej fundamentem życia akademickiego, uważamy, że nie może być ona wykorzystywana do propagowania poglądów niezgodnych z aktualnym konsensusem naukowym lub postaw noszących znamiona dyskryminacji" - dodała studencka organizacja.

Uniwersytet reaguje. "Nie utożsamia się z treściami"

Do sprawy odniosły się też władze uniwersytetu, które przekazały, że występ Cejrowskiego nie został zorganizowany przez uczelnię, nie odbywa się też z jej udziałem.

"Organizatorem wydarzenia jest zewnętrzny podmiot, który wynajął salę na zasadach komercyjnych za pośrednictwem Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zgodnie z zapisami umowy zawartej z organizatorem, wydarzenie ogranicza się wyłącznie do tematyki kulturalno-rozrywkowej, wykluczone są wszelkie treści o charakterze politycznym, ideologicznym oraz religijnym" - przekazano.

Dodano też, że uniwersytet "nie ponosi odpowiedzialności, a tym bardziej nie utożsamia się z treściami prezentowanymi podczas tego, czy innych wydarzeń organizowanych na jego terenie przez podmioty zewnętrzne".

