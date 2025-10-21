Coraz częściej pojawiają się opinie, że regularne, choć umiarkowane spożywanie halloumi może wspierać zdrowie kości i mięśni w starszym wieku.

Zanim ktoś zdecyduje się na włączenie tego sera do codziennej diety, warto wiedzieć, czym jest oryginalny halloumi, jak rozpoznać go w sklepie oraz jakie korzyści i ograniczenia wiążą się z jego spożywaniem.

Halloumi. Słony ser z Cypru

Halloumi to tradycyjny ser z Cypru, charakteryzujący się zwartą, sprężystą konsystencją i wyraźnie słonym smakiem. Wytwarzany jest z mleka owczego i koziego, choć w niektórych przypadkach dodaje się również mleko krowie.

Produkt o nazwie "Halloumi/Hellim" posiada w Unii Europejskiej status Chronionego Oznaczenia Geograficznego oraz Chronionego Oznaczenia Pochodzenia, co gwarantuje ochronę receptury i pochodzenia tego sera.

Halloumi wyróżnia się wysoką temperaturą topienia, dlatego z łatwością można go grillować lub usmażyć, a to czyni go smacznym źródłem białka w wielu potrawach.

Jak rozpoznać prawdziwy halloumi?

Szukając autentycznego halloumi, warto sprawdzić etykietę i szukać następujących oznaczeń:

PDO/PGI (Χαλλούμι/Halloumi/Hellim)

informacja o kraju pochodzenia: Cypr

Tańsze zamienniki łatwo poznać - są bardziej miękkie, mniej elastyczne i zawierają dodatki, których prawdziwy halloumi nie posiada. Ze względu na politykę ochrony nazwy, tylko sery zgodne ze specyfikacją produkcji z Cypru mogą legalnie nosić nazwę "Halloumi" w Unii Europejskiej.

Dlaczego seniorzy powinni rozważyć halloumi w diecie?

Ten cypryjski ser dostarcza skoncentrowanej dawki białka oraz wapnia - składników kluczowych dla utrzymania masy mięśniowej i gęstości kości. Wraz z wiekiem oba te parametry stopniowo się obniżają, zwłaszcza u osób starszych.

Według badania chińskich naukowców opublikowanego w 2024 r. zwiększenie ilości białka oraz produktów mlecznych w diecie może wspierać profilaktykę sarkopenii, czyli utraty masy i siły mięśniowej. Już jedna porcja halloumi dostarcza znaczącą dawkę wapnia, który jest niezbędny dla zdrowia kości.

Uwaga na sól i tłuszcz

Trzeba jednak pamiętać, że halloumi charakteryzuje się dość wysoką zawartością soli oraz tłuszczów nasyconych.

Dla seniorów z nadciśnieniem, chorobami serca czy problemami z cholesterolem nadmierne spożycie może być niekorzystne. Ten ser najlepiej traktować jako dodatek do zbilansowanego posiłku.

