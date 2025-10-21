Rzadki spektakl na nocnym niebie. Dwie jasne komety widoczne z Polski
Na wtorkowym wieczornym niebie rozegra się wyjątkowe widowisko astronomiczne - dwie jasne komety - Lemmon i SWAN, pojawią się jednocześnie w zasięgu wzroku obserwatorów. Obie zostały odkryte w tym roku i 21 października przelecą najbliżej Ziemi.
Na jesiennym niebie pojawiły się dwie wyjątkowe komety - C/2025 A6 (Lemmon) oraz C/2025 R2 (SWAN). Obie osiągają szczyt swojej jasności właśnie w połowie października, tworząc niezwykłe widowisko astronomiczne, które można podziwiać z Polski. To rzadka okazja, by w ciągu jednej nocy dostrzec dwie komety w podobnym rejonie nieba.
Kometa Lemmon maksymalnie blisko Ziemi. Będzie widoczna gołym okiem
Kometa Lemmon została odkryta 3 stycznia 2025 roku w ramach programu Mount Lemmon Survey w Arizonie. Jej nazwa pochodzi od obserwatorium, z którego ją zarejestrowano. Obiekt ten powraca w okolice Słońca niezwykle rzadko - raz na około 1350 lat, choć po tegorocznym przelocie jego okres orbitalny skróci się do około 1150 lat.
Najbliżej naszej planety znajdzie się wieczorem 21 października. Jej jasność sięga 4,5-4,6 magnitudo, co oznacza, że w ciemnych miejscach z dala od miejskich świateł można spróbować dostrzec ją gołym okiem. Jeszcze lepiej prezentuje się jednak przez lornetkę lub mały teleskop, w których można zauważyć zielonkawą komę i delikatny warkocz.
Kometa będzie widoczna między godziną 19 a 21, nisko nad zachodnim i północno-zachodnim horyzontem. W odnalezieniu pomoże jasna gwiazda Arktur z gwiazdozbioru Wolarza - kometa znajdzie się około 10 stopni nad nią, nieco na prawo.
Kometa SWAN widoczna w Polsce. Ostatnie chwile na obserwacje
Druga z komet, C/2025 R2 SWAN, została odkryta 11 września 2025 roku przez Vladimira Bezugly’ego na zdjęciach z instrumentu SWAN należącego do sondy SOHO. Około 17 października jej jasność wynosiła około 6 magnitudo, ale obecnie zaczyna powoli spadać. Nadal jednak pozostaje łatwym celem dla obserwatorów z lornetką.
Kometa SWAN znajduje się nad południowym horyzontem i najlepiej wypatrywać jej około godziny 19, gdy znajduje się w połowie drogi między gwiazdą Altair (z konstelacji Orła) a horyzontem, niemal pionowo w dół od Altaira. W kolejnych godzinach kometa będzie stopniowo zachodzić.
Warto dodać, że SWAN zbliży się do Ziemi na zaledwie 39 milionów kilometrów, co czyni jej przelot jednym z bliższych spotkań komet z naszą planetą w ostatnich latach.
Komety Lemmon i SWAN. Jak je obserwować?
Najlepszy czas na obserwacje obu komet to maksymalnie dwie godziny po zachodzie Słońca - czyli mniej więcej między 19:00 a 21:00. W tym czasie niebo jest już dostatecznie ciemne, a obiekty nie zdążyły jeszcze skryć się za horyzontem. Warto wybrać miejsce z odsłoniętym zachodnim horyzontem, z dala od miejskich świateł.
Zarówno kometa Lemmon, jak i kometa SWAN, widoczne są w tym samym fragmencie nieba, po jego prawej stronie.
Do końca października warunki obserwacyjne będą dobre, ale po 27 października pojawi się Księżyc w pierwszej kwadrze, który swoim blaskiem utrudni obserwacje słabszych obiektów. Warto więc wykorzystać okno pogodowe między 18 a 27 października, gdy niebo nad Polską pozostanie jeszcze wystarczająco ciemne.
