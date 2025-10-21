Prowadzący program "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski zauważył, że w połowie października cena złota osiągnęła historyczną wartość 4379 dolarów (blisko 17,5 tys. zł) za uncję, z potencjałem na przekroczenie progu 5 tys. dolarów. Artur Soboń wyjaśnił, co jest przyczyną nagłego wzrostu.

- Złoto ma to do siebie, że w okresach turbulentnych - kiedy mamy jakieś napięcia geopolityczne czy realnie w kilku miejscach świata teatry wojenne - cena złota rośnie, ponieważ inwestorzy, rynki, ale także banki centralne, uciekają do złota jako rezerwy, bo jest trwałe i bezpieczne - powiedział.

- Ale po drugie, złoto jest oderwane od polityki gospodarczej innych państw, jest niezależne od decyzji gospodarczych największych gospodarek świata, w tym gospodarki amerykańskiej - dodał wiceprezes NBP.

Polskie zasoby złota. Istotna część rezerw Narodowego Banku Polskiego

Soboń tłumaczył przy tym, że im większa niepewność dotycząca np. decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, tym wyższa cena złota. Stwierdził jednak, że polski bank centralny nie zamierza skupować kruszcu tylko ze względu na jego potencjał zarobkowy. - Z punktu widzenia Banku Centralnego w Polsce nie jest to kluczowy argument w kontekście decyzji zakupu złota - powiedział.

Jak podkreślił wiceprezes NBP, w pierwszej kolejności zarząd banku skupia się na zapewnieniu stabilności waluty i zabezpieczeniu wypłacalności państwa.

Soboń przekazał, że Narodowy Bank Polski zajmuje 12. miejsce na świecie pod względem rezerw złota. Polska dysponuje 520 tonami kruszcu. Jego wartość przekracza 240 mld zł, co odpowiada prawie 25 proc. łącznej wartości oficjalnych aktywów rezerwowych.

ZOBACZ: Donald Tusk na czele "nowej formacji". Europoseł ujawnił pierwsze szczegóły

- Te rezerwy rosną systematycznie i dzisiaj osiągnęły solidną, bezpieczną, adekwatną kwotę, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. (...) One nie służą i nie służyły interwencji walutowej. Polski złoty ma się dobrze, dlatego że mamy rezerwy, i to jest powód, dlaczego te rezerwy są takie wysokie - wyjaśnił.

- To byłoby nadużycie, żeby powiedzieć, że polska gospodarka ma się tak dobrze, jak nigdy - zaznaczył. - Ale od czasu pandemii gospodarka Polski urosła o 16 proc, a strefa Euro o sześć proc. - dodał.

WIDEO: Artur Soboń w programie "Gość Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Soboń: Agata Kornhauser-Duda nie pracuje w NBP

Bogdan Rymanowski zapytał także o doniesienia podawane przez część polskich mediów, że była pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda została zatrudniona w Narodowym Banku Polskim jako doradca prezesa Adama Glapińskiego.

- Mamy stanowisko banku, zamyka sprawę. Tak po prostu nie jest - odparł Artur Soboń.

ZOBACZ: Nowa praca Kornhauser-Dudy? Mamy komentarz NBP

Dopytywany, czy mogła być zatrudniona tam wcześniej, zaznaczył, że stanowisko banku zaprzecza tym doniesieniom.

- To oznacza wszystkie formy zatrudnienia w banku. I też dodam, żeby było jasne dla wszystkich, nie jest tak, że to zatrudnienie za czasów prezesury Glapińskiego rośnie. Wręcz przeciwnie. (...) Tak że ta liczba doradców jest mniejsza - powiedział.

Wiceprezes NBP podsumował, że "w normalnych warunkach, ktoś - zanim poda informację - pyta się danej firmy, czy tak jest, czy tak nie jest. Dopiero jak otrzymuje odpowiedź, podaje to dalej".

Wcześniej doniesienia dementował rzecznik NBP. - Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest ani zatrudniona w NBP, ani nie współpracuje z bankiem. Nie pełni też roli doradcy prezesa NBP - przekazał Polsatnews.pl Maciej Antes.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni