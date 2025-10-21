Jak podaje agencja Reutera były prezydent Francji będzie osadzony skrzydle QB4 więzienia La Sante, tzw. skrzydle VIP położonego w 14. dzielnicy Paryża. Lokalizacja w stolicy z pewnością ułatwi odwiedziny rodzinie i bliskim. Skazany nie będzie jednak mieszkał w tradycyjnej, trzyosobowej celi.

- Sarkozy będzie przebywał w izolatce więziennej – jednej z najlepiej strzeżonych we Francji – co oznacza, że ​​będzie sam w celi, na dziedzińcu i w sali ćwiczeń – powiedział we wtorek dyrektor administracji więziennej Sebastien Cauwel w wywiadzie dla radia RTL.

Francja. Nicolas Sarkozy w więzieniu. Trafi do jednoosobowej celi

Za każdym razem, gdy 70-letni Nicolas Sarkozy opuści celę, będzie towarzyszył mu strażnik. Media informują, że prawdopodobnie będzie przysługiwać prawo do dwóch widzeń tygodniowo (każde po 45 minut) oraz dwóch spacerów dziennie.

Jak podaje francuski dziennik "Le Monde" w celi o powierzchni dziesięciu metrów kwadratowych znajdzie się łóżko, małe biurko, kuchenka, prysznic, telefon stacjonarny z zaprogramowanymi numerami. Za korzystanie z telewizora trzeba będzie zapłacić 14 euro miesięcznie, a za lodówkę 7,50 euro. Były prezydent Francji będzie miał dostarczane posiłki bezpośrednio do celi. Ponadto może zamawiać artykuły spożywcze, a następnie gotować w celi.

Okno będzie zakratowane. Dodatkowo zamontowano rolety, aby ograniczyć kontakt z innymi osadzonymi. Osadzony będzie mógł korzystać z biblioteki.

ASSOCIATED PRESS Trzyosobowa cela w więzieniu La Sante

Francja. Problem przepełnionych więzień

Podobnie jak wiele więzień we Francji, La Sante jest przepełnione. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w sierpniu w zakładzie karnym zaprojektowanym na 657 miejsc przebywało 1243 więźniów.

Według danych Rady Europy z 2024 r. Francja ma trzecie najbardziej przepełnione więzienia w Europie, po Słowenii i Cyprze.

Julien Fischmeister z francuskiej sekcji Międzynarodowego Obserwatorium Więziennictwa przekazał, że La Sante przeszło niedawno remont, dzięki czemu panują w nim lepsze warunki niż w wielu innych obiektach w kraju.

ASSOCIATED PRESS Korytarz jednego z bloków więziennych w La Sante





Nicolas Sarkozy był prezydentem Francji w latach 2007-2012. We wrześniu został skazany na pięć lat więzienia za nielegalne finansowanie kampanii wyborczej w 2007 roku. Jednocześnie polityk został oczyszczony z zarzutu ukrywania sprzeniewierzonych środków publicznych.

Prezydent w trakcie kampanii wyborczej miał przyjmować pieniądze m.in. od obalonego libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Agencja Reutersa donosiła o "milionach euro przywiezionych do Paryża w walizkach". Mowa o około 50 mln euro w gotówce, ponad dwukrotnie więcej niż dopuszczało to ówczesne francuskie prawo wyborcze.

